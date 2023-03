Excomandantes de las FDI en Washington apelan a Biden sobre la reforma judicial de Israel

Tres ex comandantes superiores de las FDI viajaron a Washington el lunes en un intento por advertir a los legisladores estadounidenses y otros tomadores de decisiones contra la reforma judicial propuesta por el gobierno de Netanyahu. Los tres representan a cientos de reservistas israelíes que buscan presionar a la administración Biden para que intervenga en lo que describen como un golpe.

El coronel (res.) Yoav Rosenberg, exjefe de la división de investigación de la inteligencia militar israelí, discutió la carta con Al-Monitor. “Tenemos la intención de presentar una carta dirigida al presidente Joe Biden y a cualquier persona capaz de influir en la política”, se lee en el documento. “Está firmado por cientos de oficiales de la reserva y pide a los estadounidenses que usen su influencia para frustrar los movimientos de la coalición gobernante. Necesitamos su ayuda inmediata”.

Rosenberg viajó a los Estados Unidos junto con Brig. el general Roy Riftin, excomandante del Cuerpo de Artillería de las FDI, y el coronel Ofir Bar, piloto de combate F-16. Se están reuniendo con comunidades judías y funcionarios de la administración y del Congreso para presentarles llamamientos urgentes contra la reforma judicial.

Rosenberg señaló que en una campaña de recaudación de fondos del gobierno en Washington, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich , fue rechazado por funcionarios de la administración por su llamado a “aniquilar” la aldea palestina de Huwara. Por el contrario, él y sus compañeros habían logrado organizar reuniones con funcionarios influyentes.

Rosenberg resumió el mensaje que está transmitiendo su grupo. “Nos estamos ahogando”, dijo. “Cualquier retraso podría sellar nuestro destino”, agregó, refiriéndose al ritmo del bombardeo legislativo que se está impulsando en la Knesset.

La campaña de los oficiales cae en un área gris, buscando la intervención extranjera en los asuntos internos de su propio país. Rosenberg no se desanima. “Netanyahu también se quejó de las políticas de los gobiernos israelíes que no le gustaban, en inglés, en los EE. UU. y en todo el mundo”, señaló Rosenberg, quien insistió en que las acciones de su grupo son completamente legales y que no hay nada de malo en celebrar reuniones. y presentando puntos de vista opuestos.

Pero la campaña está provocando fuertes críticas por parte de algunos que dicen que raya en la traición y argumentan que Estados Unidos no debe entrometerse en los asuntos internos de Israel, al igual que Israel no se entromete en los asuntos de Estados Unidos.

Ese argumento parece contener poca agua. Por ejemplo, Netanyahu no se anduvo con rodeos en su apoyo al candidato presidencial republicano, el senador Mitt Romney, quien se postuló contra el presidente Barak Obama en 2012, un movimiento grosero que todavía duele en el Partido Demócrata.

De cualquier manera, los tres enviados creen que Estados Unidos tiene la clave para detener la crisis constitucional de Israel, argumentando que las fuertes declaraciones de Biden podrían inclinar la balanza. En su único comentario público sobre el asunto hasta el momento, el mes pasado Biden instó a un consenso entre todos los partidos sobre una legislación tan importante, pero no se refirió directamente a su contenido.

Los comandantes creen que el riesgo de Israel de sufrir boicots internacionales y aislamiento debe quedar claro para el gobierno de Netanyahu. El hecho de que un alto ministro del gobierno esté siendo tratado como un leproso por el aliado más importante de Israel y el donante de ayuda exterior debería servir como una advertencia. El propio Netanyahu aún no ha sido invitado a la Casa Blanca desde que reasumió el cargo a fines de diciembre, y no parece haber ninguna invitación en camino.

La frialdad de la administración Biden es solo uno de varios problemas importantes de política exterior que persiguen a Netanyahu. Las perspectivas de un acuerdo de paz con Arabia Saudita, el objetivo diplomático más codiciado de Netanyahu, parecen haber retrocedido. Los saudíes no solo renovaron las relaciones diplomáticas con Irán, sino que prohibieron al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, asistir a una conferencia internacional de turismo que están organizando. También soplan vientos fríos de los estados árabes que han normalizado las relaciones con Israel en virtud de los Acuerdos de Abraham de 2020, incluidos los Emiratos, que aparentemente han abandonado los planes para una visita planificada de Netanyahu.

El mayor acuerdo de exportación de defensa en la historia de Israel, la venta de baterías de misiles Arrow a Alemania, está actualmente suspendido. Como co-desarrollador y financiador del sistema, se suponía que Estados Unidos aprobaría el acuerdo, pero aparentemente está teniendo dudas. ¿Podría tener algo que ver con la actitud de los altos funcionarios de la Casa Blanca hacia Netanyahu y su golpe?

“No les estamos diciendo a los estadounidenses qué hacer, pero creo que hay espacio para que escuchen todas las voces de Israel, para que entiendan que este no es un pequeño debate interno sino un evento que podría cambiar irreversiblemente el rostro de Israel en un cuestión de semanas “, dijo Rosenberg a Al-Monitor. “Dado que somos el amigo más importante de Estados Unidos en el Medio Oriente… creemos que necesitan hablar con nosotros y comprender los detalles. Todos somos oficiales de reserva, gente de alta tecnología y solo queremos explicar lo que está pasando”. Señaló que Israel no habría ganado su desastrosa guerra de 1973 con el mundo árabe sin la ayuda de Estados Unidos.

Los cambios profundos que impulsa el gobierno de extrema derecha tendrán implicaciones para la seguridad nacional y la estabilidad regional, agregó Rosenberg. “Lo que ves ahora es solo la preparación. Viene más legislación; Lo peor está por venir. Los estadounidenses deberían saber eso”.

En casa, la crisis de confianza entre el gobierno y un número creciente de reservistas en todas las ramas del ejército se está intensificando. El comandante de la fuerza aérea israelí, el mayor general Tomer Bar, calmó algunos disturbios en las filas de los pilotos de reserva de la IAF cuando se retractó de la suspensión del condecorado piloto de combate, el coronel Gilad Peled, por las acusaciones de que se confabuló con otros pilotos para organizar un campaña de desobediencia. Pero las cosas son frágiles.

“Si esto continúa, si la legislación avanza, la IAF puede perder su competencia operativa y profesional”, dijo un piloto a Al-Monitor bajo condición de anonimato. “No estamos al final del evento, apenas estamos en su comienzo”. .”