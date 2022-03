Una niña de seis años mostrará el camino para empoderar a mujeres y niñas a través de NFT (tokens no fungibles) en Expo2020 Dubai el lunes.

Una Nueva Y Emocionante Aventura Para El Principal Pionero En Logística De República Dominicana...

Lily, originaria de Francia, presentará una sesión en el Pabellón de Israel sobre la iniciativa NFT Women Financial Power y la seguridad cibernética, dijeron los organizadores.

La nacida en 2016 hablará sobre su empresa NFT recién lanzada, Rainbow Girls, que aspira a crear la primera comunidad NFT de niñas del mundo.

Lily dibujó todos los NFT a mano, que luego se digitalizaron y colocaron en capas para formar una colección de 1000 NFT.

Un NFT, o token no fungible, es una representación digital única de una obra de arte. Es similar a un certificado de autenticidad o una escritura y se registra en una cadena de bloques.

Los NFT están cambiando el mundo del arte. En 2021, el arte NFT se disparó y Beeple se convirtió en el tercer artista vivo más valioso después de David Hockney en términos de precios de subasta, tras su venta de 69,3 millones de dólares en Christie's.

Sin embargo, muchos de los artistas responsables de crear los NFT más buscados de la actualidad son hombres.

Lily dijo que Rainbow Girls quiere demostrar que las criptomonedas no son solo un club de chicos.

“Estoy decidida a inspirar a todas las niñas de todo el mundo para que aumenten su representación en el espacio NFT. Esto los empoderará y traerá diversidad al mercado”, dijo.

“Tengo seis años y quiero cambiar el mundo.

Pero cuando le digo eso a la gente, me dicen: “Solo eres una niña. ¡Tienes que esperar!" Un niño no puede cambiar el mundo. "Tal vez no puedo cambiar todo. ¡Pero sé que cada día es una oportunidad para un pequeño cambio! Entonces, las niñas de todo el mundo se unen a mi viaje para ser: conscientes", dijo.

Recientemente, las Naciones Unidas presentaron una colección de la serie Boss Beauties NFT centrada en las mujeres en su sede de Nueva York en el Día Internacional de la Mujer.

La medida tenía como objetivo empoderar a las mujeres artistas, además de contribuir al logro de la igualdad de género global para 2030.

Lily dijo que para lograr una verdadera igualdad de género, las mujeres deben recibir las herramientas que necesitan para reclamar la ascensión de las criptomonedas.