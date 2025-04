Fallecen en camino al primer Seder de Pésaj

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Una aeronave privada Mitsubishi MU-2B se estrelló el sábado 13 de abril en un campo fangoso cerca de Copake, una localidad rural al noreste del estado de Nueva York, provocando la muerte de los seis ocupantes. El grupo, compuesto por miembros de una misma familia, viajaba desde Westchester County Airport hacia Columbia County Airport para asistir a una celebración de cumpleaños y un Séder de Pésaj, una festividad judía de pascua, según confirmaron las autoridades y familiares a Associated Press (AP).

El piloto, Michael Groff, un neurocirujano con experiencia en vuelo, reportó una aproximación fallida al aeropuerto de destino y solicitó una nueva guía de descenso. Mientras el controlador aéreo preparaba la nueva ruta, emitió tres alertas por baja altitud sin obtener respuesta del piloto, ni señales de emergencia. De acuerdo con la NTSB (National Transportation Safety Board), un video del accidente muestra que el avión se mantuvo intacto antes de precipitarse a gran velocidad contra el terreno, sin ninguna indicación previa de desintegración en el aire.

Entre las víctimas se encontraba Karenna Groff, hija del piloto, reconocida en 2022 como la mujer del año por la NCAA por su trayectoria académica y deportiva en el MIT, donde estudió ingeniería biomédica y fue jugadora de futbol americano. Su pareja, James Santoro, también graduado del MIT, trabajaba en el sector financiero y planeaba proponerle matrimonio este verano. Ambos vivían en Manhattan, donde Groff cursaba medicina en NYU Langone, informó Associated Press.

La familia Groff-Saini

Además de Karenna y su padre, murieron la Dra. Joy Saini, cirujana pélvica y madre de Karenna; Jared Groff, hermano de Karenna, egresado de Swarthmore College y asistente legal en Nueva York; su pareja Alexia Couyutas Duarte, también egresada de Swarthmore, quien había sido aceptada en Harvard Law School; y James Santoro, quien trabajaba en la firma financiera Silver Point Capital, con sede en Connecticut.

Según The New York Times, Michael Groff y Joy Saini se conocieron durante su formación médica en la Universidad de Pittsburgh y eran figuras respetadas en sus respectivas disciplinas. Saini fundó Boston Pelvic Health and Wellness, mientras que Groff era piloto certificado con experiencia previa en vuelos instrumentales. La familia despegó el sábado alrededor de las 11:30 a. m. desde White Plains. A las 12:00, el avión perdió contacto con los radares cerca de Copake, a unos 16 kilómetros del aeropuerto de destino.

En declaraciones a AP, John Santoro, padre de James, dijo: “Eran una familia maravillosa. El mundo perdió a personas muy valiosas que podrían haber hecho mucho bien si hubieran tenido la oportunidad”. Añadió que los 25 años vividos con su hijo fueron “los mejores de nuestras vidas”.