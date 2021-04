Debido a la entrada del shabat, las dolidas familias se apresuraron a identificar y enterrar a las víctimas del desastre de Meron

En Jerusalén, los funerales continúan mientras las sirenas que anuncian el sábado suenan en toda la ciudad;

Mientras el Instituto forense suspendió el proceso de identificación para el día de descanso judío

Lag Ba'omer: estas son las víctimas que se han podido identificar de la estampida del Monte Meron

El funeral de una víctima de la tragedia del Monte Meron que tuvo lugar en Lag B'Omer, abril de 2021 (crédito de la foto: MARC ISRAEL SELLEM / THE JERUSALEM POST)

Al menos 45 personas murieron el jueves por la noche después de que estallara una estampida cuando multitudes masivas se reunieron para la ceremonia religiosa de encendido de la hoguera del Monte Meron para marcar la festividad de Lag Ba'omer.

A continuación se muestra una lista de las víctimas, publicada por los sitios de noticias haredi (ultraortodoxos) Bhadrei Haredim, Kikar Hashabat y The Yeshiva World.

La lista continuará actualizándose, ya que no se han identificado todas las víctimas.

Hasta la fecha, se han identificado 32 víctimas del desastre, dijo el Instituto Forense alrededor de las 7:15 p.m. el viernes.

De ellos, 22 ya se establecio para que pudieran realizar el entierro correspondiente. Por orden del Gran Rabino de Israel, no se entregarían más cuerpos hasta después del Shabat.

Al menos cuatro de los fallecidos son ciudadanos estadounidenses, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la embajada y el Departamento de Estado de Estados Unidos brindarán todo el apoyo necesario a sus familias.

La Autoridad de Población de Israel ha abierto una línea directa de contacto para los familiares en primer grado de los heridos durante el desastre del Monte Meron, lo que facilitaría el proceso burocrático de visitar Israel si los miembros de la familia viven en el extranjero, informó Ynet News el viernes.

La autoridad indicó que como parte de la iniciativa, las solicitudes deben enviarse a través de la Administración de Control Fronterizo a la dirección de correo electrónico: [email protected]

El rabino Eliezer Tzvi Joseph, de 26 años, era un hassid Satmar de EE. UU. Fue padre de cuatro hijos.

Menachem Knoblowitz, también era un ciudadano estadounidense de Nueva York, que se comprometió hace solo dos semanas con la hija del rabino Shlomo Chaim Rosemarin de Nueva York.

Nachman Doniel Morris, 19, de Teaneck, Nueva Jersey.

Eliezer Yitzchok Koltai, 13. Anteriormente de Passaic, Nueva Jersey, vivía en Jerusalén.

Yossi Cohen, de 21 años, de Cleveland, Ohio, fue alumno de Mir Yeshiva en Jerusalén.

Dov Steinmetz, de Montreal, Canadá, fue alumno de Mir Yeshiva en Jerusalén.

El rabino Shragi Gestetner, un rabino y músico jasídico de Skverer, llegó a Israel desde su ciudad natal de Montreal, Canadá, para participar en las celebraciones de Lag Ba'omer. Era padre de seis hijos.

Dado que su familia no está en Israel, se le pidió al público en general que se presentara a las 3 p.m. para su funeral. Fue enterrado en el cementerio de Har Hamenuhot.

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Omer Yankelevitch, hizo un llamado al público para que asistiera al funeral: "Con el corazón apesadumbrado y dolido se dio a conocer la muerte de Gestetner. No lo dejaremos solo en sus últimos momentos".

Avrohom Daniel Ambon, 21, de Argentina y estudiante de Heichal Yitzchak Yeshiva e hijo de un importante rebino de Buenos Aires

Yosef Yehuda Levi, 17, y Yishai Me'ulam, 17, de Rekhasim. Habían viajado juntos como amigos al monte Meron y fueron asesinados juntos.

También murieron dos hijos del rabino Itzjak Mendel Englard, un jasid Bobov de Jerusalén. Yehoshua Englander, 9, y Moshe Natan Englander, 14, ambos de Jerusalén.

El rabino Yisrael Alnakvah, de 24 años, de Beit Shemesh era padre de dos hijos.

El rabino Menachem Asher Zeckbach, de 24 años, era un estudiante de ieshivá que vivía en Modi'in Illit. Su funeral tuvo lugar el viernes y comenzó en la casa de sus padres en Bnei Brak.

Chaim Rock era un estudiante de yeshivá de Beit Shemesh que estudiaba en Mir Yeshiva en Modi'in Illit.

Yosef Amram Tauber era un residente de Monsey, Nueva York, que vino a estudiar a Brisk Yeshiva en Jerusalén.

Eliahu Cohen, de 16 años, era un hassid de Breslov de Betar Illit y estudiante de la Yeshiva Heichal Avraham.

El rabino Dovid Kraus, de 33 años, era padre de nueve. Kroys pertenecía a la secta jasídica de Toldot Aharon.

El rabino Shimon Matlon, de 37 años, era profesor de Talmud Torá en Beitar.

El rabino Simcha Bunim Diskind, de 23 años, era un gur hassid muy conocido que vivía en Beit Shemesh.

El rabino Chanoch Solod, de 52 años, también era un Gur hassid, de Ashdod, donde tuvo lugar su funeral antes de Shabat.

El rabino Eliezar Mordechai Goldberg, de 37 años, era un hassid Szydlowiec de Betar Illit y profesor de Talmud Torá. Fue padre de cuatro hijos.

Moshe Ben Shalom, de 21 años, era estudiante en la Yeshiva Ponovitz en Bnei Brak.

Yedida Asher Fogel, de 22 años, era una estudiante de la Yeshiva Hesder en Ramat Gan, originaria de Kiryat Moshe en Jerusalén, que vivía en Givat Shmuel antes del accidente.

Moshe Mordechai Elchad-Sharf, de 12 años, y su hermano Yosef Dovid, de 18, de Jerusalén.

El rabino Jaim Ozer Seller, de 24 años, era padre de una niña y vivía en el barrio de Neve Ya'akov en Jerusalén. Se graduó de la Yeshivá de Ponevezh.

Rab David Krause, 33, padre de nueve, residente de Beit Shemesh.

Rabino Yehuda Leib Rubin, 27, de Beit Shemesh, padre de tres hijos.

Rabino Shmuel Zvi Klagsbald, 34, de Beitar Illit, un erudito de Torá en Maor Einayim.

Moshe Levy, de 14 años, de Bnei Brak, estudiante de Talmud Torá.

Nachman Kirshbaum, de 15 años, de Beit Shemesh.

El rabino Yonoson Chevroni, estudiante de Givat Shmuel y padre de tres hijos.

Elazar Gefner, 52 años. Fue uno de los hasidim más importantes de Dzikov Vizhnitz, de Jerusalén.

Yaakov Elchanan Strakovsky, 20, estudiante de Be'er Yisrael Yeshiva en Bnei Brak.

Yosef Mastorov, 26, estudiante de Yeshiva Rinah Shel Torah, de Carmiel.

Rabino Ariel Tzadik, 56, de Jerusalén.

Rabino Yosef Greenbaum 22, de Haifa.

Yedidyia Chiyuis.

Elkanah Shila, de 29 años, de Jerusalén.

Algunas de las víctimas serían enterradas en el cementerio del Monte de los Olivos y el resto en el cementerio de Har Hamenuhot, anunció la Municipalidad de Jerusalén.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados de Mount Meron al Instituto de Medicina Forense L. Greenberg en Abu Kabir para que las familias los identificaran, que aún no habían logrado encontrar a sus familiares.

La policía bloqueó el tráfico para abrir el espacio para que las familias llegaran fácilmente, y se instaló una carpa para ellos fuera del edificio.

El gobierno declaró un día nacional de luto el domingo 2 de mayo. Las banderas ondearán a media asta.

El presidente Reuven Rivlin lanzó una campaña en la residencia del presidente el viernes para ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos.





Unos 150 también resultaron heridos en la tragedia. El Ministerio de Salud publicó un informe el viernes por la tarde de los pacientes hospitalizados.

Entre ellos, uno fue documentado en estado moderado Hadassah-University Medical Center en Ein Kerem; uno en buenas condiciones en el Centro Médico Galilee en Nahariyah; uno en buenas condiciones en el Centro Médico Baruch Padeh, Poriya; 14 en Ziv Medical Center, Safed, de los cuales 6 están en condiciones regulares y ocho en condiciones moderadas; y cuatro en Rambam Medical Center, Haifa.

En Ziv, un niño de 12 años fue evacuado del lugar de la tragedia por una fractura de tobillo, mientras que otros dos también sufrieron lesiones similares.

Unos cuatro pacientes han sido intervenidos quirúrgicamente y tres de ellos se encuentran actualmente en estado moderado.

Más tarde el viernes se informó que en el Centro Médico Rabin-Campus Beilinson, Petah Tikva, un hombre de 21 años fue ingresado con una fractura de columna.

Foto portada Mourners attend the funeral of one of the victims of the Mount Meron stampede at Segula cemetery in Petah Tikva on April 30, 2021. (GIL COHEN-MAGEN / AFP)