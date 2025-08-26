Familiares de rehenes acusan al gobierno e Netanyahu y se manifiestan

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

“Recordaremos y no olvidaremos cómo los gobiernos de Netanyahu financiaron a Hamás, que masacró a nuestros hermanos y hermanas.

Recordaremos y no les perdonaremos a ustedes las muertes de hombres y mujeres, ancianos y niños, entre ellos también extranjeros y residentes, en los kibutzim, en las aldeas y en las ciudades, en las casas, en la fiesta y en los caminos.

Recordaremos cómo el líder supremo deshonró a los valientes de corazón, ciudadanos y soldados que se apresuraron a defender los asentamientos: a los combatientes de las unidades de emergencia y de los puestos de la valla, a los combatientes de la policía y de las fuerzas de seguridad, y a los hombres de las fuerzas de rescate y salvamento.

Todos lucharon contra un enemigo cruel, armado de pies a cabeza, con dinero que le fue transferido por el gobierno, y no contra campesinos con sandalias.

Recordará el pueblo de Israel cómo ustedes abandonaron a su muerte a 41 rehenes vivos que fueron asesinados en cautiverio y que nunca volverán a sus hogares, y llorará por ellos profundamente.

Que descansen en paz en sus lechos, y digamos: Amén.

Y, por supuesto, recordaremos a nuestros 50 secuestrados que ustedes ya han abandonado desde hace 690 días y noches:

50 seres humanos que languidecen en los túneles de Hamás, con hambre, con enfermedad, con sufrimiento físico y espiritual.

50 almas que fueron traicionadas por segunda vez por ese mismo gobierno malvado.

El pueblo de Israel hará todo lo posible por estar al lado de las familias y actuará sin descanso para lograr su pronto regreso.

La vida para la reconstrucción, y los caídos para el entierro.

Y para concluir, elevamos una oración para que este gobierno de maldad desaparezca pronto de la tierra —con sus ministros, sus incitadores, su presidente de la Knéset y todos sus colaboradores—

pronto, en nuestros días. Y digamos: Amén.”

יִזְכֹּר עם ישראל אֶת הַנְּשָׁמוֹת הַטְּהוֹרוֹת שֶׁל חַלְלֵי טֶבַח נתניהו.

יזכור ולא ישכח איך ממשלות נתניהו מימנו את החמאס, שטבח באחינו ואחיותנו.

נזכור ולא נסלח לכם אֶת הַנִּרְצָחִים וְהַנִּרְצָחוֹת, אֲנָשִׁים נָשִׁים זְקֵנִים וְטַף, וּבָהֶם גַּם הַזָּר וְהַתּוֹשָׁב, בַּקִּבּוּצִים, בַּמּוֹשָׁבִים וּבֶעָרִים, בַּבָתִּים, בַּמְּסִבָּה וּבַדְּרָכִים.

נזכור איך המנהיג העליון ביזה אֶת אַמִּיצֵי הַלֵּב, אֶזְרָחִים וְחַיָּלִים, שֶׁנֶּחְלְצוּ לַהֲגָנַת הַיִּשּׁוּבִים. אֶת לוֹחֲמי כִּתּוֹת הַכּוֹנְנוּת וּמֻצְּבֵי הַגָּדֵר, אֶת לוֹחֲמֵי הַמִּשְׁטָרָה וְכוֹחוֹת הַבִּטָּחוֹן, וְאֶת אַנְשֵׁי כּוֹחוֹת הַחִלּוּץ וְהַהַצָּלָה.

כולם נלחמו מול אויב אכזר מצויד מכף רגל ועד ראש, בכסף שהוזרם לו ע”י הממשלה,

ולא בפלאחים בכפכפים.

יִזְכֹּר עם יִשְׂרָאֵל, איך הפקרתם למותם 41 חטופים חיים שנרצחו בשבי ולא ישובו עוד לביתם, וְיֶאֱבַל עַליהם מאד.

מי ייתן ויָנוּחוּ בְשָׁלוֹם עַל מִשְׁכְּבוֹתָם וְנֹאמַר אָמֵן.

וכמובם נזכור את 50 חטופינו שאותם אתם מפקירים כבר 690 ימים ולילות.

50 בני אדם שנמקים במנהרות חמאס, ברעב, בחולי, בייסורי גוף ונפש.

50 נשמות שהופקרו בשנית ע”י אותה ממשלת זדון.

עם ישראל יעשה כל שביכולתו כדי לעמוד לימין המשפחות, ויפעל ללא לאות לשובם במהרה.

החיים לשיקום והחללים לקבורה.

ולסיום נישא תפילה, שממשלת הזדון הזו תחלוף במהרה מן הארץ, על שריה, מסיתיה, יו”ר הכנסת שלה, ושאר משתפי הפעולה איתה,

במהרה בימינו ונאמר אמן.

הצטרפו למחאת השכנים: