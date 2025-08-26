Familiares de rehenes acusan al gobierno e Netanyahu y se manifiestan

“Recordaremos y no olvidaremos cómo los gobiernos de Netanyahu financiaron a Hamás, que masacró a nuestros hermanos y hermanas.
Recordaremos y no les perdonaremos a ustedes las muertes de hombres y mujeres, ancianos y niños, entre ellos también extranjeros y residentes, en los kibutzim, en las aldeas y en las ciudades, en las casas, en la fiesta y en los caminos.
Recordaremos cómo el líder supremo deshonró a los valientes de corazón, ciudadanos y soldados que se apresuraron a defender los asentamientos: a los combatientes de las unidades de emergencia y de los puestos de la valla, a los combatientes de la policía y de las fuerzas de seguridad, y a los hombres de las fuerzas de rescate y salvamento.
Todos lucharon contra un enemigo cruel, armado de pies a cabeza, con dinero que le fue transferido por el gobierno, y no contra campesinos con sandalias.
Recordará el pueblo de Israel cómo ustedes abandonaron a su muerte a 41 rehenes vivos que fueron asesinados en cautiverio y que nunca volverán a sus hogares, y llorará por ellos profundamente.
Que descansen en paz en sus lechos, y digamos: Amén.
Y, por supuesto, recordaremos a nuestros 50 secuestrados que ustedes ya han abandonado desde hace 690 días y noches:
50 seres humanos que languidecen en los túneles de Hamás, con hambre, con enfermedad, con sufrimiento físico y espiritual.
50 almas que fueron traicionadas por segunda vez por ese mismo gobierno malvado.
El pueblo de Israel hará todo lo posible por estar al lado de las familias y actuará sin descanso para lograr su pronto regreso.
La vida para la reconstrucción, y los caídos para el entierro.
Y para concluir, elevamos una oración para que este gobierno de maldad desaparezca pronto de la tierra —con sus ministros, sus incitadores, su presidente de la Knéset y todos sus colaboradores—
pronto, en nuestros días. Y digamos: Amén.”
