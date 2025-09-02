FDI: 240 jóvenes ortodoxos se alistaron ayer, 198 de los cuales ingresaron a unidades de combate

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las FDI informan que 240 jóvenes ortodoxos se alistaron ayer como parte del ciclo de reclutamiento de septiembre en las unidades asignadas a ellos.

Según el Ejército, 198 reclutas ingresaron en unidades de combate: 80 en el Batallón Netzah Yehuda, 54 en la Brigada Hashmonaim, 22 en la Compañía de Paracaidistas Hetz, 13 en la Compañía Tomer de Givati, 5 en la Fuerza Aérea y 24 en la Policía Fronteriza. Otros 42 reclutas se unieron a unidades de apoyo.

Las FDI afirmaron que esos marcos les permiten a los soldados ortodoxos realizar un servicio significativo mientras mantienen plenamente su estilo de vida y que esperan que las cifras de reclutamiento aumenten en las próximas semanas.