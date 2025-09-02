FDI: 240 jóvenes ortodoxos se alistaron ayer, 198 de los cuales ingresaron a unidades de combate

Por:
- - Fuente: AJN | Visto 163 veces

Las FDI informan que 240 jóvenes ortodoxos se alistaron ayer como parte del ciclo de reclutamiento de septiembre en las unidades asignadas a ellos.

Según el Ejército, 198 reclutas ingresaron en unidades de combate: 80 en el Batallón Netzah Yehuda, 54 en la Brigada Hashmonaim, 22 en la Compañía de Paracaidistas Hetz, 13 en la Compañía Tomer de Givati, 5 en la Fuerza Aérea y 24 en la Policía Fronteriza. Otros 42 reclutas se unieron a unidades de apoyo.

Las FDI afirmaron que esos marcos les permiten a los soldados ortodoxos realizar un servicio significativo mientras mantienen plenamente su estilo de vida y que esperan que las cifras de reclutamiento aumenten en las próximas semanas.


Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
El primer ministro Netanyahu visita la Dirección de Intelige...
Más de 100 muertos y grandes daños materiales en Swaida
22 de junio de 1948: El barco militar Altalena llega a Israe...
Israel ajusta su sistema de alertas: ya no enviará alertas p...