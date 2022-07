Los XXI Juegos Macabeos se clausuraron en un evento festivo en Live Park Rishon Lezion con la participación de Noa Kirel, Neta Barzilai, Nono Stephane LeGar y más.

El acto fue conducido por las locutoras Miri Nebo y Almaz Mengisto.

El evento de clausura de Maccabiah , el evento deportivo judío más grande del mundo ,se llevó a cabo anoche (lunes) en Live Park Rishon LeZion con la participación de 10,000 atletas que compitieron en 42 deportes durante las últimas dos semanas. El acto fue moderado por Miri Nebo y Almaz Mengisto.

El evento comenzó con un encuentro entre los atletas y una breve ceremonia de despedida de los jefes de las 62 delegaciones. Posteriormente, los participantes disfrutaron de una espectacular actuación artística interpretada por Noa Kirel, Neta Barzilai, Nono, Stephane Leger, Hatikva 6, Eden Derso y Daniel Arison que hicieron vibrar al público.

Durante el evento, el alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich y Peter Palachik, entregaron trofeos a los dos atletas con los resultados más impresionantes dentro de Maccabiah: la campeona mundial y finalista olímpica Anastasia Gorbenko, quien estableció un récord de Maccabiah en los 200 m combinados individuales con un resultado de 2:14:25, y Denis Petrashov, el nadador The Olympian de Kirguistán, que ganó los 100 braza con 1:00.46 minutos y también estableció un récord Maccabiah.

Hacia el final del evento, el legendario futbolista , Motel’e Spiegler, apagó la antorcha Maccabiah y se mostró al público en gigantes pantallas ,los momentos más grandes y emocionantes de las distintas competiciones. “Cerramos otro Maccabiah exitoso, que se abrió con la emocionante llegada del presidente Biden y termina con una velada emocionante con todos los atletas”, dijo Rui Hessing, CEO de Maccabiah. “Agradezco a todos los que tomaron una lección, ayudaron, donaron, se ofrecieron como voluntarios. y, por supuesto, compitieron. Nos reuniremos en el 22° Maccabiah en tres años”, concluyó Hasing.

המכביה ה-21 El 21 Maccabiah es el evento deportivo más grande del pueblo de Israel y el segundo más grande del mundo, se lleva a cabo una vez cada cuatro años con la participación de atletas israelíes y judíos de todo el mundo. Unos 10.000 atletas de unos 60 países participaron en la 21ª Maccabiah, que compitieron entre ellos en decenas de deportes, junto a miles de asistentes, aficionados y turistas. Como parte de Maccabiah, se llevaron a cabo decenas de eventos deportivos abiertos al público en general en todo el país bajo el título ‘Israel celebra el deporte’, además de una larga serie de eventos sociales.

Fotos y videos Silvia Golán

The Maccabiah, the largest Jewish sporting event in the world, is held every four years. The 21st Games begin on July 12 and will last for two weeks. Athletes will compete in dozens of sporting disciplines and will be cheered on by tens of thousands of support staff, spectators and tourists. As part of the games, there will be many sporting events taking place around the country that will be open to the general public under the slogan, ‘Israel Celebrates Sport’, as well as a range of social events offering a unique and unforgettable environment for families and individuals from Israel and abroad. Maccabi World Union is the largest and longest-running international Jewish sporting organization, which recently celebrated 100 years since its establishment. The organization has 450,000 members in 400 clubs in 80 countries.

Las Macabiadas, el evento deportivo judío más grande del mundo, se lleva a cabo cada cuatro años. Los XXI Juegos comenzaron el 12 de julio y durarán dos semanas. Los atletas competirán en docenas de disciplinas deportivas y serán animados por decenas de miles de personal de apoyo, espectadores y turistas. Como parte de los juegos, habrá muchos eventos deportivos en todo el país que estarán abiertos al público en general bajo el lema ‘Israel celebra el deporte’, así como una variedad de eventos sociales que ofrecerán un entorno único e inolvidable para familias e individuos de Israel y del extranjero. Maccabi World Union es la organización deportiva judía internacional más grande y de más larga duración, que recientemente celebró 100 años desde su creación. La organización tiene 450.000 miembros en 400 clubes en 80 países

