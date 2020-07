Diario Judío México - Julio finalmente está aquí. ¡La temperatura está subiendo y nuestra Folksbiene también! Espectáculos en directo. Todos comienzan a la 1 p.m. ET y se pueden ver en cualquier momento después de eso en NYTF.org/live.

7 de julio. Prueba tus conocimientos una vez más con Mikhl Yashinsky y “The Great Yiddish Theatre Quiz (Vos-Ver-Vu) – Part Tsvey”. Disfruta de esta competencia amistosa por los fabulosos premios Folksbiene y conoce nuevos amigos. ¡Haz clic aquí para registrarte y jugar!

15 de julio. Es un gran día para buenas conversaciones. Únete a la personalidad de televisión y radio Budd Mishkin y conoce a Louise Kerz Hirschfeld, viuda de Al Hirschfeld y ex presidenta de la Fundación Al Hirschfeld. Escucha todo sobre su vida, carrera y todo sobre Al Hirschfeld.

22 de julio. Dale la bienvenida nuevamente a la cantante Maida Feingold y su concierto en la sala Sing Out For Peace and Justice. Estas grandes canciones folclóricas significativas estarán en yiddish y en inglés. ¡No querrás perderte esto!

29 de julio. La temperatura sigue subiendo con más canciones de verano de NYTF. ¡La novia dorada, Rachel Policar y el invitado especial de “Fiddler on the Roof” en Feyedke de Yiddish, Cameron Johnson, estarán cantando canciones de cuna y canciones de amor que los harán desmayar!

¡Los martes con Motl no pueden ser vencidos! Aprende o mejora tu yiddish: 15 minutos a la vez. (Presentado el miércoles 8 de julio a la 1PM)

Finalmente, los jueves de julio tendrás que cantar muchas de tus canciones yiddish favoritas y atesoradas. Únete al querido maestro y empresario, Zalmen Mlotek para “Yiddish Theatre Favorites” el 9 de julio, “Songs of Yiddish Summer Camps Sboiberik & Hemshekh” el 16 de julio y el 23 y 30 de julio escuche sus peticiones especiales y dedicatorias.