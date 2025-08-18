Fortalece Huixquilucan estrategia de seguridad con prevención de la violencia y delincuencia

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Como parte de los esfuerzos preventivos para erradicar la violencia y la delincuencia en el territorio, la presidenta municipal, Romina Contreras, dio inicio al ciclo de conferencias, con el fin de atender las causas que originan estas prácticas

Especialistas en la materia abordaron temas como fraude y extorsión, uso y riesgos de las redes sociales, trata de personas, y drogas y sus consecuencias, entre otros

Para fortalecer la participación ciudadana, fomentar una cultura de paz y la sana convivencia, así como reforzar la estrategia de seguridad en el municipio, el Gobierno de Huixquilucan realizó el ciclo de conferencias “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, dirigida a autoridades auxiliares y servidores públicos, y con el propósito de concientizarlos sobre temas que vulneran la tranquilidad de las familias y atender de raíz las causas que las originan.

Con el fin de que Huixquilucan prevalezca como uno de los territorios más seguros del Estado de México, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que se llevaron a cabo este ciclo de conferencias, donde se abordaron temas como fraude y extorsión, uso y riesgos de las redes sociales, trata de personas, y drogas y sus consecuencias, con el objetivo de generar conciencia entre la sociedad y promover acciones preventivas.

“En Huixquilucan, trabajamos en equipo con los tres órdenes de gobierno, ya que nuestra prioridad es la seguridad de la población, y al acercar este tipo de información, mediante estas conferencias, creemos firmemente que se generen cambios en la sociedad, para evitar delitos que comprometan la integridad de la gente, sobre todo, de los niños y adolescentes que son más susceptibles a caer en este tipo de delitos”, afirmó la alcaldesa Romina Contreras.

Destacó que, este ciclo de conferencias fue impartido por especialistas en la materia para proporcionar los conocimientos necesarios a los asistentes, y algunos de los panelistas que se presentaron fueron Karina Virginia Díaz, miembro de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención; Sebastián Peralta, maestro en Criminología; y César Castillo, experto en Ciencias Políticas.

Durante el ciclo de conferencias “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, informaron que cerca del 98 por ciento de llamadas de números desconocidos que recibe la población son extorsiones, por lo que es de suma importancia implementar acciones de prevención, tales como no proporcionar información personal, desconfiar de llamadas o mensajes sospechosos, no caer en trampas como ofertas de premios, así como vigilar y advertir a los niños sobre los riesgos al utilizar el teléfono móvil.

En este sentido, el secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Huixquilucan, Graco Ramírez Garrido García, aseguró que el gobierno municipal se caracteriza por implementar acciones permanentes de combate y prevención de delitos, para que prevalezca la paz y el orden en el territorio.

“Se implementan cursos, seminarios y cruzadas municipales contra la violencia y delincuencia, operamos permanentemente en horas laborales y no laborales y, esto, nos ha permitido mantener un Huixquilucan próspero y seguro, que ha sido un municipio ejemplo desde el 2016, con el trabajo en equipo que se realiza 24/7”, dijo.

Cabe destacar que el gobierno municipal mantiene los esfuerzos para que Huixquilucan continúe siendo el territorio más seguro de la entidad mexiquense, pues, en los primeros días de la segunda gestión de la alcaldesa Romina Contreras, se adquirieron 100 nuevas patrullas y 19 motopatrullas que se incorporaron al parque vehicular de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.

Además, la incidencia de delitos de alto impacto en Huixquilucan se ha mantenido a la baja, ya que, durante 2022, 2023 y 2024, se registró una reducción de 9.1, 17 y 18.2 por ciento, respectivamente.