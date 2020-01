Integrantes del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad (CEICA) de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de nuestra Universidad Anáhuac México participaron en el congreso internacional de la American Schools of Oriental Research (ASOR) 2019 realizado en San Diego, California.

En este espacio, donde se fortalecieron los vínculos académicos con investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel, de la Universidad de Tel Aviv, de la Universidad de Ariel y de Wheaton College, las investigadoras del CEICA presentaron diversas ponencias en la mesa Arqueología de Israel II (Archaeology of Israel II).

La Lic. Rosaura Sanz Rincón habló del mosaico del área ritual de Magdala a la luz de los análisis arqueométricos en The Magdala Ritual Area Mosaic under the Light of Spectrometry Analysis. Su exposición giró en torno a los últimos resultados de los estudio realizados en colaboración con la Dra. María Luisa Vázquez, de la Universidad de Valencia, al mosaico de área de purificación ritual; también abordó las diversas tonalidades de colores que hay en las teselas que conforman el mosaico, así como de la particularidad que entre las pequeñas piedras hay fragmentos de cerámica que dan una tonalidad naranja.

Por su parte, la Arqueóloga Andrea Garza Díaz Barriga presentó los resultados de su investigación sobre las monedas descubiertas en Magdala: Understanding the Continuous Chronology of Magdala in the Varios Periods trough Ancient Coins and Spatial Distribution of Jannaeus Coins at the Site. Su exposición se enfocó en la distribución espacial de las monedas en todas las áreas excavadas por el equipo del Proyecto Arqueológico Magdala, haciendo énfasis en la gran cantidad de monedas judías que se han registrado en el contexto de purificación donde se han descubierto los baños rituales o miqwa’ot.

Finalmente, la Mtra. Marcela Zapata Meza presentó dos nuevas teorías relacionadas con la economía de Magdala: Magdala-Taricheae, More tan Fish: Discovery of Glass y Pigments and New Theories: la posible producción local de objetos miniatura de vidrio y el uso de los pigmentos descubiertos en el mercado para la elaboración de ungüentos medicinales. Ambas líneas de investigación se están trabajando con Rut Jackson-Tal, integrante de la Universidad de Tel Aviv, y con la Dra. María Luisa Vázquez, de la Universidad de Valencia.

