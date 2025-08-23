Francia: Administrador de parque niega la entrada a 150 niños israelíes

El gerente de Parcours aérien Tyrovol, un centro de aventura al aire libre conocido por su circuito de tirolinas aéreas y ubicado cerca de Porté-Puymorens, en el sur de Francia, negó la entrada a 150 israelíes de entre 8 y 16 años, según informaron medios franceses el jueves, citando a la Fiscalía de Perpiñán.

El grupo reservó su visita “hace tiempo”, pero el gerente les impidió la entrada alegando sus “convicciones personales”.

El gerente fue puesto bajo custodia policial bajo sospecha de “discriminación por motivos religiosos en la prestación de bienes o servicios”, un delito que conlleva una pena máxima de tres años de prisión.


“¿Quién podrá encontrar las palabras para explicarles [a los niños] el odio que les impide la entrada a un parque de ocio?”, escribió Yonathan Arfi, presidente del CRIF, el Consejo Representativo de Instituciones Judías Francesas.

“Este acto no es una crítica a la política, sino una expresión de odio violento hacia Israel, que utiliza un conflicto a 3.000 kilómetros de distancia como pretexto para discriminar a niños”, añadió. “El castigo debe ser ejemplar”.

A principios de esta semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, escribió una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, declarando que su intención de reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre “echa leña al fuego” del antisemitismo.

La oficina de Macron rechazó la acusación, calificándola de “abyecta” y “errónea”.

