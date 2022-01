A días del Día Internacional de la Memoria del Holocausto, el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM) publicó un informe exhaustivo de datos de monitoreo de Internet que revela el alcance de la creciente tendencia a la trivialización del Holocausto, incluyendo comparaciones del genocidio nazi con la pandemia de Covid-19.

El estudio, realizado por Buzzilla, una agencia de monitoreo de medios sociales y en línea, escaneó el contenido en línea durante un período de dos años (enero de 2020 a diciembre de 2021) de las plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así como otros sitios web de noticias, foros y blogs, y los comentarios de los usuarios en los portales de medios de comunicación, en seis idiomas, incluyendo inglés, español, francés, italiano, árabe y hebreo.

El escaneo identificó más de 60 millones de interacciones en línea que comparaban la Shoá con restricciones por la pandemia. Al tope de los posteos estaban los de idioma inglés, seguidos del hebreo y el español.

Los datos se han recopilado en el marco de la campaña mundial de la CAM contra la banalización del Holocausto. El informe se conoció días antes de que la Asamblea General de la ONU vote una resolución histórica contra la negación del Holocausto.

En los últimos dos años, la trivialización del Holocausto se convirtió en una corriente entre muchos políticos, movimientos de base, medios de comunicación e Internet. Representa una distorsión de la historia y una afrenta directa a la memoria de las víctimas y a la dignidad de los sobrevivientes.

Políticos de toda Europa, Estados Unidos e Israel que comparan las restricciones a las pandemias con las medidas nazis contra los judíos durante el Holocausto. «No otra vez» pintado en un monumento al Holocausto en Alemania junto con un cartel antivacunas, y el lema «La vacunación te hace libre» en una manifestación en Polonia son ejemplos claros.

«La trivialización de los crímenes de la Alemania nazi contra la humanidad alimenta a los negadores del Holocausto que buscan minimizar las transgresiones nazis y permitir que florezca sin control ha creado espacios seguros para que se propaguen las conspiraciones antisemitas, la negación absoluta del Holocausto y otras ideologías extremistas», dijo el director general de la CAM, Sacha Roytman Dratwa. «Estas comparaciones han abierto una puerta para el resurgimiento de antiguas conspiraciones antisemitas, como culpar a los judíos de la pandemia como proveedores de enfermedades y acusar a los judíos de una vasta conspiración para el control global a través de mandatos. Esta tendencia minimiza tanto el recuerdo del Holocausto como la preocupación de los judíos por su seguridad durante una ola de antisemitismo global que ya ha resurgido».

Y amplió: «La memoria del Holocausto es una piedra angular en la lucha contra el antisemitismo. Hago un llamamiento a los principales responsables de la toma de decisiones. A los gigantes de Internet y a todas las personas para que se tomen en serio esta alarmante tendencia».

Los supervivientes del Holocausto de todo el mundo están indignados por estas comparaciones y se manifiestan contra la trivialización de los horrores que sufrieron. En respuesta a las comparaciones del consejero médico jefe del presidente de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, y del director general de Pfizer, Albert Bourla -hijo él mismo de sobrevivientes del Holocausto- con el infame nazi Dr. Mengele, Vera Grossman Kriegel, de 84 años, que de niña fue sometida a los crueles experimentos médicos de Mengele en Auschwitz, afirmó que las comparaciones de lo que ella vivió con las medidas sanitarias de Covid-19, en particular las vacunas, eran muy inquietantes.

«Los que comparan ambas cosas no entienden lo suficiente, y no conocen lo suficiente el Holocausto, porque no hay nada que comparar», sentenció. «Fueron atrocidades para las que no hay palabras que describir. En el Holocausto sólo se buscaba matar a la gente, incluso con inyecciones. Mengele nos ponía inyecciones para experimentos que no valoraban la vida humana. Hoy recibimos inyecciones para vivir, mientras que en el Holocausto las recibíamos para morir».

Por último, Dita Kraus, de 93 años, otra sobreviviente del Holocausto, expresó sentimientos similares. «En el Holocausto querían exterminar a los judíos. ¿El ‘Pase Verde’ extermina a los judíos? Eso es simplemente ridículo. La comparación es tan absurda, que es imposible comparar el Holocausto con nada. El Holocausto fue único, nada se parece al exterminio a escala industrial de personas en cámaras de gas. Nada es comparable a esto, y nada lo será jamás».