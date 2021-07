El Presidente de Guatemala y Parlamentarios regionales encabezarán el Foro Centroamericano por Israel

A la luz del fuerte aumento del antisemitismo global, los países centroamericanos realizarán un evento solidario con el pueblo y el Estado de Israel

Los oradores en la sesión plenaria incluirán ente otros; al Presidente de Guatemala Dr. Alejandro Giammattei, El Primer ministro alterno de Israel y el Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Yair Lapid, La Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Sra. Silvia Hernández Sánchez, El Secretario del Congreso de Honduras y Presidente del Grupo de Diputados Aliados de Israel Sr. José Tomas Zambrano Molina, El Presidente del Centro para el Impacto Judío Robert Singer, y Parlamentarios de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Nicaragua

22 de Julio (Jerusalén) – El Foro Centroamericano por Israel tendrá lugar el jueves 29 de Julio. El evento, que presentará un frente unido centroamericano contra el antisemitismo y en apoyo a Israel, contará con la participación del presidente de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei, ministros y parlamentarios de toda la región.

El Foro tendrá lugar en el contexto de una reciente explosión de incidentes antisemitas en todo el mundo, dirigidos a las comunidades judías, sus miembros, edificios e instituciones. Las sinagogas en Europa han sido objeto de actos de vandalismo, mientras que los judíos han sido atacados físicamente en los Estados Unidos, y muchos más atacados en línea. En el Reino Unido, se registró recientemente un aumento del 250 por ciento en los incidentes antisemitas.

Como resultado, líderes de Centroamérica se reunirán para rechazar el antisemitismo y discutir formas de trabajar juntos para erradicar el fanatismo del discurso en sus países. El alto perfil del evento proporcionará una muestra de apoyo a las comunidades judías de todo el mundo y al Estado de Israel. Históricamente, los países centroamericanos han demostrado un firme apoyo a Israel, siendo Guatemala y El Salvador los primeros países en reconocer el establecimiento del Estado judío.

El evento está siendo organizado por representantes de los países participantes en asociación con el Movimiento de Combate al Antisemitismo (CAM), el Centro para el Impacto Judío, la Liga de Amistad Guatemala-Israel, el Congreso de la República de Guatemala y la Comunidad Judía de Guatemala.

El Foro Centroamericano por Israel está patrocinado por B'nai B'rith International, la Fundación de Aliados de Israel (IAF), World ORT e Israel Export Institute.

El Foro también marcará el tercer aniversario de la proclamación de la Ley de Amistad con Israel en Guatemala. A principios de este año, el Congreso de Guatemala adoptó la histórica definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) de antisemitismo, mientras que el gobierno del país demostró un fuerte apoyo a Israel durante el conflicto más reciente con Hamas en Gaza.

El Foro Centroamericano por Israel se llevará a cabo el jueves 29 de julio de 2021 a las 13:00 EST. Se invita a los medios de comunicación y al público a participar en el evento. Es necesario registrarse con anticipación visitando: https://centralamerica.combatantisemitism.org

Los oradores en el Foro incluirán entre otros: al Dr. Alejandro Giammattei, Presidente de Guatemala, Sr.Yair Lapid, Primer ministro alterno de Israel y el Ministro de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Casasola, Ministra de Educación de Guatemala, Sra. Sofía Jeanette Hernández Herrera, Vicepresidente del Congreso de Guatemala, Dr. Fidel Reyes Lee, Presidente de la Liga de Amistad Guatemala-Israel y Presidente del Caucus Aliados de Israel en el Congreso de Guatemala, Sr. Greg Abbott, Gobernador de Texas EEUU, Emb. Chris J. Lazaris, Presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, Pastor Dr. Luis Fernando Solares, Director Nacional de ICEJ Guatemala, Sr. José Tomas Zambrano Molina, Secretario del Congreso de Honduras y Presidente del Grupo de Diputados Aliados de Israel, Sr. Donald Ricardo Calderon Lam, Diputado de El Salvador en el PARLACEN, Sra. Shirley Diaz Mejias, Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Sr. Guillermo Antonio Osorno Molina, Diputado de Nicaragua en PARLACEN, Sr. Uarren Oscar Beitia, Diputado de Panamá en PARLACEN, Sra. Dorina Yajaira Rodríguez Salazar, Diputada del Congreso de la República Dominicana, Sra. Ana Victoria Hernández, Presidenta de Liga de Amistad PARLACEN-Israel.

En los discursos y sesiones del evento se discutirán acciones futuras para fortalecer las relaciones económicas, políticas y culturales, así como la cooperación y ayuda humanitaria entre los países centroamericanos e Israel. El evento también se centrará en un compromiso común para luchar contra el antisemitismo e incluirá una presentación de una declaración formal sobre el antisemitismo por parte del presidente del Centro para el Impacto Judío, Robert Singer.

Antes del evento, Robert Singer, Presidente del Centro para el Impacto Judío, dijo:

"A lo largo de la mayor parte de mi carrera, he trabajado para promover las relaciones entre el pueblo judío y nuestros amigos en todo el mundo. Me enorgullece decir que el pueblo de Guatemala y América Central se encuentra entre los principales aliados del pueblo judío y del Estado de Israel. I Me siento honrado de promover este evento especial del Movimiento de Combate contra el Antisemitismo, el Centro para el Impacto Judío y el Congreso de Guatemala - 'Foro de Centroamérica para Israel' que se llevará a cabo a finales de este mes. El propósito de este evento es convocar al naciones de Centroamérica, en un frente unido en apoyo del pueblo judío

Sacha Roytman-Dratwa, Director Ejecutivo del Movimiento de Combate al Antisemitismo: “En este momento de la historia, con Israel bajo constante ataque y con el odio antisemita floreciendo en todo el mundo, es hora de que los amigos del pueblo judío e Israel se pongan de

pie y sean contados en una muestra de decidida solidaridad. El Foro Centroamericano por Israel es el primer evento de muchos que construirá un frente unido para combatir la forma más antigua de odio, al mismo tiempo que fortalece los lazos del Estado de Israel con nuestros socios en la región”.

Diputado Dr. Fidel Reyes Lee, Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Guatemala-Israel y Presidente del Caucus Aliados de Israel:

“Nos complace compartir con el mundo los lazos históricos que han unido a Guatemala con Israel por más de 70 años, lo que se traduce en acciones decididas que hoy son parte de la historia, como lo representa el regreso de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, la eterna Capital de Israel.

Además, la Liga Parlamentaria de Amistad Guatemala-Israel, tuvo la iniciativa que dio origen a la promulgación del Decreto de la 'Ley de Amistad Guatemala-Israel', así como el Decreto de la Ley del día conmemorativo del Holocausto, condenando las atrocidades y violaciones de derechos, haciendo un vehemente llamado a las naciones para que rechacen y condenen el antisemitismo y reconozcan la resolución de la IHRA.

Así que con satisfacción podemos ratificar nuestro compromiso, apoyo y solidaridad con el pueblo de Israel "

Leopoldo Martínez, Director para América Latina de la Fundación Aliados de Israel:

"No es una coincidencia que la mayoría de los líderes que participan en el Foro Centroamericano por Israel sean cristianos que creen en la Biblia. Estamos viendo un número creciente de cristianos en Centroamérica que se involucran políticamente. El traslado de la embajada de Guatemala y más recientemente de la embajada de Honduras a Jerusalén es un testimonio del éxito de la diplomacia basada en la fe. Este Foro es una oportunidad importante para unir y difundir las voces de los líderes políticos en Centroamérica que apoyan firmemente a Israel y están dispuestos a luchar con firmeza contra el antisemitismo".

-------------------------- TERMINA ----------------------------

Notas del Editor

El Movimiento de Combate al Antisemitismo es un movimiento de base global e independiente de individuos y organizaciones, de todas las religiones y credos, unidos en torno al objetivo de acabar con el antisemitismo en todas sus formas. Desde su lanzamiento en febrero de 2019, 330 organizaciones y 340.000 personas se han unido al Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo al firmar el compromiso de la campaña. El Compromiso CAM se basa en la definición internacional de antisemitismo de la IHRA y su lista de comportamientos específicos utilizados para discriminar al pueblo judío y al Estado judío de Israel.

El Centro para el Impacto Judío fue establecido por su presidente, Robert Singer, junto con altos líderes y profesionales del mundo judío bajo la visión de convertirse en un punto focal y centro de excelencia para iniciativas innovadoras e impactantes que beneficien a Israel y al mundo judío. El enfoque del Centro es implementar de manera efectiva proyectos innovadores que brinden resultados tangibles a todas las partes interesadas y se centren estratégicamente en los temas de educación, el apoyo a Israel, las relaciones entre Israel y los judíos de la diáspora, el diálogo entre religiones y la lucha contra el antisemitismo.

La Fundación de Aliados de Israel es una organización paraguas que coordina el trabajo de 50 Caucus Aliados de Israel en todo el mundo con el fin de movilizar el apoyo político a Israel basado en los valores judeocristianos. Esta red incluye el Caucus de Aliados Cristianos de la Knesset (KCAC), el Caucus de Aliados de Israel en el Congreso de los Estados Unidos y el Caucus de Aliados de Israel del Parlamento Europeo.