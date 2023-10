La manifestación en apoyo a Israel en las afueras de la embajada de México fue un evento histórico que reunió a alrededor de 500 personas, incluyendo miembros de la comunidad judía, amigos del pueblo judío y organizaciones como PAAZ Pastores que aman y apoyan a Zion, el CIJ El ambiente era emotivo, con cantos, rezos lleno de energía y con mensajes de condena al terrorismo y apoyo a las víctimas de los ataques en Israel.

Fue así que las calles se llenaron de banderas de ambos países, y letreros en favor de la paz, empezaron cantos en apoyo a Israel, mientas mas personas y los medios de comunicación llegaron a cubrir tan importante acontecimiento.

En medio de todos estos cantos, porras, gritos de aliento, se escuchó una voz, el evento estaba por comenzar y fue así que empezó con un emotivo discurso llamando a mexicanos, mexicanas, judíos y no judíos, niños, adultos y muchos jóvenes ha hacerse presentes, manifestarse, en contra del terror y en contra de las barbaries a condenar los ataques sufridos por la población civil en Israel donde sin importar edad religión o cualquier otra cosa, ya se bebés hasta personas de la tercera edad, mas de 1200 personas, fueron vilmente ultrajadas, asesinadas, sacrificadas por los terroristas de Hamás

“Estamos aquí en repudio y en condena absoluta del asesinato cruel y a sangre fría de más de 1200 israelíes durante las vísperas del Simjat Torah, esto es una marcha por la humanidad por el hecho de qué hemos vivido como pueblo judío el día más sangriento de nuestra victoria desde el holocausto”

Justo en ese momento fue que el cielo, empezando la manifestación, empezó a gotear, amenazando con una tremenda tormenta, la cual se convirtio en algo asi como un llanto acompañando el dolor de todos los ahí presentes y mientras esto sucedía el cielo se tiñó de rojo, azul y blanco, parecería como recordando toda la sangre derramada del pueblo de Israel este 6 de octubre triste día.

Estamos aquí en repudio del asesinato cruel de niños jóvenes adultos Manifestación Pro Israel en México.

A pesar del horario, de algun intento de evitarla y la premura con la que se invitó, cientos de mexicanos se reunieron en una muestra de solidaridad y apoyo hacia el pueblo judío. A pesar de las dudas y la confusión que se quiso generar, la determinación de los asistentes fue evidente. Incluso el clima amenazante de lluvia no fue obstáculo para que se unieran en este acto de apoyo y condena al terrorismo.

Por esto sentimos Indignación y tristeza Esther Shabot Manifestación Pro Israel en México

Fue así que se escucho un directo y emotivo mensaje de Esther Shabot invitándonos a no quedarnos ajenos pidiendo al mundo tomar acciones.

“Estamos ante la embajada del estado de Israel en México para mostrar nuestra solidaridad indignación y tristeza por los brutales actos perpetrados por la organización terrorista Hamas a la población israelí.

Desde aquí condenamos ésos Crímenes de lesa humanidad y manifestamos nuestras condolencias al pueblo de Israel y a todas las familias enlutadas”

Qué implica manifestarse en Apoyo a Israel en las calles d México Esther Shabot.

Seguido de Silvia Cherem quien llamó a todos a que no queden impunes estos actos criminales, llamó a todos a no callarnos, ya que como dijo la embajadora de Israel en México Einat Kranz “Quien calla es como ser cómplices de estos actos”

Importante comentar que la manifestación no fue para exigir nada, no se pidió nada, simplemente se mostró apoyo se externó el sufrimiento el dolor, se aclaró que esta no es una lucha contra los palestinos sino contra el grupo terrorista Hamas que también hace sufrir a los palestinos.

“Estamos aquí para dejar claro que esta guerra no es contra el pueblo palestino es contra Hamas, qué oprime también el pueblo palestino esta guerra es contra Hamás y la vamos a ganar”.

Emotivo fue el momento en que Jacobo Raijman y todos los ahí presentes rezaron el Kadish, el rezo de duelo de del judaísmo, en memoria y honor de las de más de 1200 personas que perdieron la vida asesinadas en estos actos terroristas.

Recemos todos Kadish por las Víctimas Manifestación Pro Israel en México

Así mismo pudimos conmovernos y sensibilizarnos con 2 testimonios de jóvenes en Israel, que vivieron de cerca esta tragedia, y sentir su dolor, sus sentimientos, su angustia y todo lo que tuvieron que pasar y que afortunadamente por un milagro salvaron la vida

Después los asistentes entonaron de manera muy sentimental y de todo corazón los himnos de México e Israel. Fue un momento muy emotivo, donde literalmente se sintió que el “suelo retumbaba” y se demostró que la “Esperanza no se acaba”.

Impresionante el sentimiento con los himnos de México e Israel en la Manifestación Frente Embajada.

Te llegará hasta el corazón Hatikva en la Manifestación Pro Israel en México.

Además, fue extraordinario presenciar la participación de tantos jóvenes en la manifestación. Su presencia y compromiso reflejaron una nueva generación dispuesta a alzar la voz contra la violencia y a promover la paz. Su energía y entusiasmo fueron inspiradores y demostraron que la solidaridad trasciende las barreras generacionales, así como destacar la participación de la Organización PAAZ que en todo momento estuvieron apoyando, cantando aun en Hebreo, trayendo consigo niños y todos unidos en solidaridad, mostrando su amistad con el pueblo judío y pedir por la paz, fueron los últimos en irse y mantuvieron un impresionante comportamiento, comprendiendo perfectamente el significado del acto. Cantaron, rezaron y pidieron por la paz en Israel y el mundo.

El evento cerró con la entonación de canciones de paz esta manifestación fue un poderoso mensaje de solidaridad y apoyo hacia el pueblo judío, así como una llamada a la paz y a la condena del terrorismo. A través de la unión y la expresión de nuestros sentimientos, demostramos que juntos podemos construir un mundo mejor.

Y la colocación de flores y veladoras en un altar frente al embajada en honor a las víctimas del atentado del pasado 7 de octubre.

Curioso fue que después aparecieron en ese mismo altar 2 mensajes colocados por Ciudadanos Iraníes en apoyo a las víctimas en Israel y mostrando apoyo a este país y al pueblo judío (en que está en árabe dice algo como “El pueblo de Irán es amigo y partidario del pueblo de Israel comparte con nosotros su dolor

Sin Temor Tenemos el derecho a manifestarnos en México en Apoyo a Israel y contra el Terrorismo”Fekix Castillo

Cantemos por la paz Emotivos momentos durante la Manifestación Pro Israel en México.

Descubre la Conmovedora historia de esta KIPA especial durante la manifestación pro Israel en México.

Porque participar en una manifestación en apoyo a Israel en las calles de México.

