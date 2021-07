Ha sido un lento camino hacia la respetabilidad para los cómics, un medio que en las décadas de 1930 y 1940 era lo suficientemente desprestigiado y bajo como para aceptar a los judíos. Por supuesto, la industria no solo los aceptó, sino que fue creada por judíos que dirigían todos los aspectos del negocio.

Dos de esos jóvenes que inventaron por sí solos el concepto del cómic de superhéroes son Jerry Siegel y Joe Shuster, de Cleveland. Para encontrar escribas con mayor impacto en la cultura, hay que remontarse hasta el Monte Sinaí.

Desde los días de mi juventud, me obsesionan las historias extravagantes de ciencia ficción y fantasía. Toda mi infancia estuvo salpicada de suspiros cuando mi madre me descubría ignorando mis deberes para ver “Star Trek”, que naturalmente llamaba “Star Dreck”.

Pero últimamente, algunos estudiosos también han empezado a darse cuenta de que la lógica es solo el principio de la sabiduría. Bajo el manto de la noche, cuando oyen la llamada, se transforman en frikis amantes de los cómics, viendo las páginas de, por ejemplo, DC Comics no como basura efímera, sino como un trampolín para una rica narrativa y una buena fuente de gran crítica cultural.

El reciente y enorme tomo de Roy Schwartz “¿Está Superman circuncidado? The Complete Jewish History of the World’s Greatest Hero” es uno de los mejores volúmenes que dedican una reflexión seria a lo que una generación anterior de pensadores puede haber encogido de hombros como una tontería.

Superman le da una paliza a Hitler sin ser ario. (Cortesía de Roy Schwartz)

Su tesis central -que el primer superhéroe del mundo era tan judío como Tevye- va más allá de las anotaciones superficiales. Claro, los creadores del Gran Explorador Azul se llamaban Siegel y Shuster. Y no hace falta un título de la Universidad Hebrea para reconocer que el hecho de que Jor-El coloque a su hijo en una cápsula espacial rima con el viaje de Moisés por el Nilo. Pero la lectura minuciosa del material por parte de Schwartz va mucho más allá y expone un maremágnum de significantes. Además, su escritura enlaza estrechamente sus teorías con la historia y los textos judíos.

También hay un montón de fotos estupendas.

Schwartz, originario de Tel Aviv y que ahora vive en Long Island, habló recientemente con The Times of Israel a través de Zoom – y como alguien que pasa quizás demasiado tiempo pensando en estas cosas, fue un placer. A continuación, la transcripción, editada para mayor claridad.

Schwartz: Doy la impresión de ser “suave”, ¿verdad?

Algunas personas creen que el libro trata literalmente del título. Intento no sentirme insultado, pero por dentro me pregunto: “¿De verdad esta persona cree que he publicado 400 páginas sobre los genitales de Superman?”. Además, hay 96 imágenes… ¿qué serán?

Roy Schwartz, autor de “¿Superman está circuncidado? (cortesía)

Usted expone sus argumentos fenomenalmente bien, como ya veremos, pero ¿hubo algún rechazo de la gente que pensó: “Oh, este es un tipo con una agenda”?

La gente tiene un sentido de pertenencia con Superman. Todo el mundo creció con él. Entiendo la reacción, querer proteger sus ideas. Pero no todo el mundo es lo suficientemente inteligente como para decir: “Bueno, déjame leer lo que tiene que decir antes de expresar mi opinión”.

Este libro no trata de la propiedad, sino del reconocimiento de las contribuciones. Nadie dice: “Tú eres blanco, no puedes escuchar jazz”, así que no estoy haciendo ningún argumento similar. Se trata de rastrear los orígenes.

Sin embargo, algunos de los comentarios en línea han sido duros. El libro tuvo la mala suerte de salir por primera vez durante el último conflicto de Gaza. Como resultado, algunos medios de comunicación dijeron: “Bueno, cualquier cosa judía es demasiado sensible ahora mismo”. Incluso un productor de un programa de televisión muy importante, que no voy a nombrar, me preguntó si consideraría cambiar el título. ¡Después de que el libro saliera a la venta! Si se llamara “¿Está bautizado Superman?” No creo que me lo hubiera preguntado. Pero no nos detengamos en lo negativo.

‘¿Superman está circuncidado?’ por Roy Schwartz. (Cortesía)

El concepto de Superman, Kal-El, como Moisés enviado a la deriva en una cesta es bastante obvio. Y a estas alturas, no es ningún secreto que Jerry Siegel y Joe Shuster eran judíos. Pero para la mayoría de la gente, se detiene ahí. ¿Cuándo te diste cuenta, no, de que realmente puedo convertir esto en un trabajo sustancial de crítica literaria? ¿Hubo una noche en la que un cristal verde brillante te llamó en un granero?

Fue un proceso. Estudié el folclore judío en la Universidad de Nueva York, junto con el folclore cristiano/europeo. Y hay muchos contrastes interesantes: por ejemplo, es muy probable que la leyenda artúrica de la Espada en la Piedra esté influenciada por una historia talmúdica del bastón de Moisés que estaba encerrado en una roca. La presentación de mi tesis sobre Superman quedó en segundo lugar en un concurso y tuvo un poco de prensa. Conocí a un editor en la New York Comic-Con y le propuse otras ideas, pero volvimos a las de mi tesis. Se preguntaron si podría ser una monografía. Pensé: “Bueno, quizá pueda exprimir 50.000 palabras, algo ligero”.

Empecé a investigar y a descubrir material sobre el que nadie había escrito antes en este contexto. Al final de mi primer borrador, tenía 196.000 palabras.

¿Qué parte del material original revisó para este libro?

Era un trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo.

He leído todos los cómics de Superman que se han publicado, siempre. He visto todas las películas, dibujos animados y episodios de televisión, y he escuchado los 2.088 episodios de radio. He leído todos los artículos importantes escritos en la prensa estadounidense sobre Superman. Fueron seis años y medio de investigación. Mi libro tiene más de 200 fuentes, sin incluir los cómics. Hay 41 páginas de notas finales. Por algo me dieron una beca en la Biblioteca Pública de Nueva York. Me enviaron mi propio bibliotecario.

Espera, espera, espera. Vale, todos los cómics de “Superman” y “Action Comics”, ¿pero todos los de “World’s Finest”? ¿Cada “Liga de la Justicia”? “¿La Liga de la Justicia Internacional?

El juicio de Lex Luthor tiene un sorprendente parecido con el juicio de Eichmann de 1961. (Cortesía de Roy Schwartz)

Todos los “Superman”, “Action Comics”, “Adventure Comics”, ciertamente, y cualquier cosa que haya encabezado o coprotagonizado. ¿Apariciones como invitado? En la mayoría de ellas. Definitivamente no todas, pero sí la mayoría. Puedo decir que estoy bien informado.

Hace unos meses mi mujer y yo estábamos viendo un episodio de “Supergirl”, y ella dice: “Kara es lo que soy, Supergirl es lo que hago”, y yo suelto: “¡Eso es una cita de la tercera temporada de ‘Lois y Clark’, episodio 18!”. Mi mujer me mira con los ojos muy abiertos, como si tuviéramos que divorciarnos.

El concepto del libro me resuena mucho y me ronda por la cabeza con frecuencia. He escrito artículos mucho más cortos en una línea similar, como argumentar que la película más reciente de “El planeta de los simios” es un texto sionista. Pero una y otra vez, mientras leía, pensaba: “¿Cómo no me he dado cuenta de esto antes?”.

Un ejemplo: Clark Kent, en la Tierra, oculta su verdadera identidad, su shtetl natal pre-asimilado. Lo único más poderoso que él es un tótem del reino que dejó atrás: La kriptonita, que puede desenmascararlo. Al igual que los que se sometieron a conversiones forzadas fueron expuestos como “criptojudíos”.

Todo es como una de esas fotos del Ojo Mágico. Una vez que ves lo que hay detrás siempre lo ves. Cosas como el Lunes Milagroso [una metáfora de la Pascua], los temas de la resurrección en “La muerte de Superman”, o el número que refleja el juicio a Eichmann. También están las veces que Siegel admitió que se inspiró en el auge del nazismo para crear el personaje, mezclado con tradiciones como Sansón y el Golem.

Superman entra en acción durante el Holocausto y es llamado Golem. (Cortesía de Roy Schwartz)

Cuando llegamos a los años 70 y 80, el principal creador del personaje, Elliot Maggin, dice que se acerca abiertamente a Superman como judío. Dice que es tan evidente que puede ser canon.

A diferencia de otros héroes, que se cambian de traje, Clark Kent se despoja de su ropa para revelar el verdadero traje que hay debajo. Describe esto elocuentemente como un tallit (flecos rituales) que no pueden ver los forasteros. Aunque Siegel y Shuster no lo quisieron decir así, fue tomado de su mundo.

Exactamente. La precognición no es necesaria. Tomemos como ejemplo a los grandes del jazz. Es una forma de arte influenciada por la experiencia negra en el Renacimiento de Harlem. No todas las canciones de jazz nacen de esa discusión, pero están inseparablemente arraigadas a esa gente.

Siegel y Shuster fueron a la escuela hebrea. Hablaban yiddish en casa. Todo está ahí para interpretar el arte.

A lo largo de su libro, describe la historia judía en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos. Describes la industria de la confección y señalas la coincidencia de que la famosa escultura del sastre judío de la artista israelí Judith Weller se encuentra enfrente de la que probablemente sea la tienda de cómics más famosa del mundo, Midtown Comics, en Nueva York. La historia de los judíos en el comercio de los cómics está establecida desde hace mucho tiempo, pero usted deja bien claro que casi todo lo relacionado con los cómics era judío.

El cómic es un invento judío. Al igual que la industria que lo rodea. El género de los superhéroes es un género judío. Y su contexto se ha introducido en el contenido.

Era la Depresión, era [la Segunda Guerra Mundial], las puertas estaban cerradas para esta gente, y “los judíos no necesitan aplicar”. Así que los judíos con inclinación artística e intelectual aportaron sus ideas a esta nueva industria.

Una secuencia de Superman cuyo fotograma final representa una foto clásica del Holocausto en el gueto de Varsovia. (Cortesía de Roy Schwartz)

Pero estaba en el escalón más bajo de la publicación, y no era respetable. Era una razón más para cambiar su nombre, para distanciarse de su asociación. Sin embargo, era su salida. Era su shofar. Adolescentes y personas de veintitantos años con estas historias en sus kishkes [tripas]; tenían que dejarlas salir. Y Siegel y Shuster, con Superman, lo hicieron en un momento en el que todos los demás miembros de la cultura estadounidense andaban con pies de plomo para no molestar a los alemanes o al Bund, y para parecer aislacionistas. Aquí tienen a Hitler en la portada de sus cómics, y recibiendo amenazas de muerte. No les importó. Un verdadero descaro.

Usted muestra documentación de que Goebbels y los nazis eran conscientes de que Superman, ahora muy popular, era una creación judía. ¿Qué tan consciente era el lector promedio? ¿O los padres del lector medio?

Los nazis lo reconocieron claramente, pero el lector medio no tanto. Esa es la fuerza del personaje, ¿no? Un judío que se hace pasar por un hombre del medio oeste. Siegel y Shuster son del Medio Oeste – Ohio. Extranjeros con padres que cambiaron sus nombres. Kal-El se convierte en Clark Kent, super WASP-y, se mete el tallit, se pone un fedora y un traje de caja. Esta es una forma de llegar a la gente cristiana de provincia, y funcionó.

Así que no creo que el americano medio se diera cuenta. Sin embargo, Siegel y Shuster tuvieron bastante prensa en 1941, en el muy leído “Saturday Evening Post”, que se esforzó en señalar que eran judíos. Hubo algunas reacciones en una publicación llamada “Catholic World”. También hubo algo del escritor Sterling North en el “Chicago Daily News” que sugería que Superman era todo propaganda contra los alemanes.

Superman abriendo un tanque nazi en la portada de un número de abril de 1947. (Cortesía de Roy Schwartz)

Esto lleva a la represión de los cómics en la década de 1950, con el Comics Code y el Comité Kefauver. Esto se produjo en un momento en el que se produjeron muchos otros cambios en la cultura, pero la censura contra los cómics fue muy dura. ¿En qué medida cree que se debió a que era un medio judío?

Al igual que la caza de brujas en Hollywood, la gente sabía que era una industria judía. El resultado era que cuando se encontraba gente de izquierdas, o socialistas, o directamente comunistas o subversivos, si estaban en esa industria, estaban obligados a ser judíos. Así que era antisemita en la práctica, aunque no en la motivación.

Si miras atrás, y hay citas en el libro, donde la gente habla con mucho eufemismo. “Las cloacas doradas de Nueva York” y los “comerciantes sin alma”. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Estaban diciendo que somos buenos cristianos y que los judíos desalmados nos venden libertinaje y gamberradas.

Me encantan los cómics de Superman, pero hiciste seis años y medio de investigación. ¡No es todo oro! ¿Hubo momentos en los que sentiste: “Por qué demonios estoy haciendo esto”?

Me encanta todo, incluso lo malo. Cuando la serie de televisión de Adam West “Batman” era todo lo que se podía conseguir, se resentía. Mutilaba al personaje. Pero cuando tienes tanto material bueno -los Batman de Michael Keaton y Christian Bale-, puedes permitirte decir: “Vale, es divertido”, y darle su espacio.

No me gusta especialmente la aproximación de Zack Snyder al personaje. “El hombre de acero” es una buena película hasta que aparece Superman. Algunos de los cómics de los años 60 son locos y están por ahí, con algunas historias agradables, pero con demasiada frecuencia no tenía poderes, o era una hormiga, o le salía el arco iris de las orejas… era una época rara.

El lunes del milagro es una representación casi literal del seder de Pascua. (Cortesía de Roy Schwartz)

¿Cuáles son sus favoritos recomendados?

Ve directamente a la obra de Siegel y Shuster de los años 30. Es genial y está en bruto. A continuación, ve a la época de “El Hombre de Acero” de John Byrne, de 1986. Es dinámico y se siente como un blockbuster de verano. También algunos de los trabajos de Dan Jurgen.

Me encantó “All-Star Superman”, que es bastante reciente en cuanto a estas cosas.

Eso también es magnífico. Grant Morrison realmente lo consigue.

¿Quién es el segundo personaje más judío del Universo DC?

Bien, esto es interesante. La Mujer Maravilla y el Capitán Marvel/Shazam son los dos raros superhéroes de la Edad de Oro que no son creados o co-creados por judíos. Sin embargo, miren sus orígenes. La Mujer Maravilla es amasada de tierra y barro, y tiene vida insuflada por los Dioses.

¡El Golem!

¡Totalmente el Golem! Se ha escrito mucho sobre que el Capitán América es un Golem, o que Hulk es un Golem. ¡La Mujer Maravilla es literalmente un Golem!

Gal Gadot en ‘Wonder Woman 84’. (Cortesía, Warner Bros. Films)

En cuanto a Shazam, no hay mucho de judío en él, excepto el acrónimo. Shazam pone en primer lugar “la sabiduría de Salomón”, luego “la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles, la velocidad de Mercurio”. Todos los dioses griegos más un viejo judío.

Y “Shazam” suena un poco a hebreo, o quizás a arameo, o algo así.

[En yiddish ]: ¿Vos? ¿Shazoos?

Ahora, en las nuevas películas han convertido a Barry Allen, el Relámpago, en un judío. Tanto en la historia, como interpretado por Ezra Miller, un actor judío. Tengo sentimientos encontrados al respecto, porque siempre me ha gustado Barry como un hombre del Medio Oeste que come patatas. Ahora lo han convertido en un personaje inquietante, casi al estilo de Woody Allen.

También está el Espectro, co-creado por un escritor judío, que es la Ira de Dios del Antiguo Testamento encarnada en un espíritu.

Y luego está Linterna Verde [de la Edad de Plata]. Primero, Gil Kane era vecino de un aspirante a actor judío llamado Paul Newman cuando diseñó el personaje. Luego, los Guardianes del Universo [los entrenadores espirituales y de fuerza de Linterna Verde] se dibujaron para parecerse a David Ben-Gurion.

Algunos de los compañeros de trabajo de Clark Kent y Lois Lane llegan tarde a la comida del Shabat. (Cortesía de Roy Schwartz)

Por supuesto. ¡Ganthet!

Y, el concepto de Linterna Verde del universo se divide en 3.600 sectores. Se trata de un juego con los 36 lamed vav tzadikim [hombres justos ocultos] del Talmud.

Este día has cambiado todo lo que sabía de la vida. ¿Cómo no he podido armar esto por mi cuenta?

¿Y cómo salvan el mundo? Con luz. Con iluminación.

Necesito recostarme.

Más recientemente, hay un Guardián llamado Gurion. Y Oa, su hogar, es el centro del universo, y a veces parece Tel Aviv, la ciudad del futuro.

Se habla de que la próxima película de Superman será negra. ¿Qué opinas de esto? Siempre podría ser un actor negro judío.

Sí, ¡elijan a Zoë Kravitz!

Esperaré a ver la película antes de valorarla. Una idea bien ejecutada se gana su lugar.

Una secuencia de Superman en la que se hace referencia tanto al Muro de las Lamentaciones como a la historia de una mano divina que escribe en el muro del Libro de Daniel. (Cortesía de Roy Schwartz)

Sin embargo, me parece que, en una época de mayor representación e introspección, se están “volteando” más personajes, ya sea en cuanto a género o raza. Esto solo es un problema cuando es artificioso. Lo que estamos encontrando, es más, digamos, personajes hispanohablantes, o mujeres, o lo que sea, y estamos dando la vuelta a personajes judíos. Todo lo demás avanza, excepto esta categoría que retrocede. Incluso cuando hay nuevos casos, como el de Flash, se está volviendo un poco a los estereotipos.

Para Superman hasta ahora en su historia – dispara láseres de sus ojos. Puede volar. Biológicamente podría ser un delfín. Simplemente “pasa por blanco”, lo que demuestra lo artificial de toda la estructura. Los judíos son no-blancos que pasan por blancos, ¿verdad? Para la gente que realmente se preocupa por estas cosas, no somos blancos. Hitler no comprobaba si rezabas con tefilín [filacterias] por la mañana.

Así que Superman puede ser lo que sea. Dean Cain, que lo interpretó en la televisión, no era totalmente caucásico. El personaje funcionaba, porque podía esconderse dentro de la cultura dominante.

Esto es lo que podría ser potencialmente interesante. Clark Kent, a pesar de ser un kriptoniano secreto, fue aceptado en todas partes. Los negros en Estados Unidos, a pesar de que tuvimos un presidente negro durante dos mandatos, todavía tienen dificultades para ser aceptados en la corriente principal. Un judío de paso tiene un camino más fácil. Esta próxima película, si va por ese camino, quizá tenga que hacer un cambio fundamental.

Quiero que volvamos a hablar después de verla.

¿Quién es el personaje más no judío de DC?

¿Tal vez Hawkman, que es egipcio? O el Capitán Maravilla con todo su “¡Cielos, santo cielo!” Aunque “moly” es Moisés.

Desde luego, no la Mujer Maravilla, ahora con Gal Gadot. Aunque quiero señalar que en 2013 me vestí de Wonder Woman en Halloween, así que fui la primera Wonder Woman israelí en muchos años.