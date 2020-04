Diario Judío México - Israel analiza aplicar una serie de restricciones que implicarían el cierre del país desde la víspera del Día de los Caídos, el próximo 27 de abril, hasta el final del Día de la Independencia, dos días después, el 29 de abril, como parte de las acciones orientadas a controlar el avance del coronavirus.

Funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa se reunirán está noche para discutir el operativo destinado a evitar el hacinamiento en los cementerios donde las familias desconsoladas y muchos otros se reúnen tradicionalmente para llorar en el Día de los Caídos en memoria de los israelíes caídos en combate o atentados terroristas.

Según consignó el diario The Times of Israel en su sitio web, el Ministerio de Defensa realizará todas las ceremonias estatales en los cementerios para los dolientes que no podrán asistir.

Un representante militar, un representante del Ministerio de Defensa y un rabino de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) estarán presentes en cada cementerio. Recitarán la oración kaddish en memoria de cada soldado caído y colocarán una flor y un banderín en cada tumba.

La ceremonia principal en el Muro de los Lamentos en la víspera del Día de los Caídos se limitará a 20 participantes, incluidos el Jefe de las FDI Aviv Kohavi y el Presidente Reuven Rivlin, y se transmitirá en vivo para el público.

En el Memorial Hall del Monte Herzl, un soldado encenderá una vela por cada caído y la oración kaddish se recitará por sus familias.

El mes pasado, la ministra de Cultura, Miri Regev, anunció que la ceremonia de encendido de la antorcha del Día de la Independencia se llevará a cabo sin espectadores por primera vez en los 72 años de historia de Israel.

Regev dijo que el evento, programado para el 28 de abril, se transmitirá por televisión y online y prometió que todavía se realizará “de una manera digna y emocional que expresará las variadas voces en la sociedad israelí”.

Para la ceremonia en el cementerio nacional del Monte Herzl de Jerusalem, los organizadores eligen tradicionalmente a los participantes que han hecho una contribución única a la sociedad y les otorgan el honor de encender antorchas.

El evento normalmente está abierto al público y asisten cientos de dignatarios.

En Israel comenzó ayer un nuevo plan de restricciones, por segunda vez en una semana, ya que las autoridades tratan de evitar que las personas participen en las celebraciones por el final de la festividad de Pesaj y el festival Mimouna, por temor a que las reuniones pudieran causar un aumento en las infecciones por coronavirus.

Desde ayer a la tarde Hasta el jueves a las 5 de la mañana, se prohíbe a los israelíes abandonar sus pueblos de origen y, en el caso de Jerusalem, los barrios en los que viven, según las restricciones.

Unos 9.000 policías y la policía fronteriza están haciendo cumplir el bloqueo y se están estableciendo 44 bloqueos en carreteras interurbanas. Los controles policiales se intensificaron hoy ante el inicio de Mimouna.

Las panaderías y los restaurantes permanecerán cerrados hasta el jueves a las 2 de la mañana, aunque los supermercados podrán operar a partir del miércoles por la noche y se permitirá la entrega de alimentos.

El transporte público ha sido cancelado hasta el jueves a las 5 de la madrugada. Las reglas no se aplican a las comunidades árabes.