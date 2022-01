El fundador de una empresa de software de gestión de propiedades con sede en Utah renunció a su puesto como presidente después de enviar un correo electrónico antisemita a varios funcionarios estatales y jefes de empresas en el que acusó sin fundamento a “los judíos” por lo que caracterizó como un complot para “practicar la eutanasia contra el pueblo estadounidense” con vacunas contra el covid-19.

David Bateman renunció a la junta directiva de Entrata y renunció a su puesto como presidente después de informes por el correo electrónico, según el director ejecutivo de Entrata, Adam Edmunds.

“La junta directiva de Entrata le pidió hoy a Dave Bateman que renunciara a la junta directiva de la compañía, que incluye su cargo de presidente”, escribió Edmunds en un comunicado en las redes sociales. “Dave estuvo de acuerdo y ya no es miembro de la junta de Entrata, con efecto inmediato”.

Edmunds dijo que “Entrata condena de manera firme el antisemitismo en todas y cada una de sus formas”.

En un correo electrónico enviado desde su cuenta de entrata.com el 3 de enero, Bateman, que había rescatado al Partido Republicano del estado de sus deudas legales, revivió una teoría de conspiración antisemita fabricada que postula a las vacunas como un esfuerzo internacional de las “élites” globales que aprovechan la pandemia y el “exterminio sistemático de miles de millones de personas” para “consolidar todos los países del mundo bajo una sola bandera con un régimen totalitario”.

“Creo que los judíos están detrás de esto”, escribió.

Añadió: “Lo sé, suena loco. Nadie hace informes al respecto, pero los judíos jasídicos en EE.UU. instituyeron una ley para su pueblo de que no deben ser vacunados por ningún motivo”.

Entre los destinatarios se encontraban ejecutivos de compañías tecnológicas, funcionarios electos y otros líderes estatales, incluido el propietario del equipo Utah Jazz de la NBA, el gobernador Spencer Cox y la líder minoritaria del Senado de Utah, Luz Escamilla, de acuerdo al The Washington Post.

