FUNO (Fibra Uno), encabezada por la Familia El-Man promueven la Lucha Libre de México

FUNO (Fibra Uno), encabezada por la Familia El-Man, anunció la apertura de Luchatitlán, The official house of Lucha Libre, el nuevo centro de entretenimiento temático, inspirado en este tradicional deporte, ubicado dentro del centro comercial La Isla Cancún, inmueble de FUNO.

La atracción, que representa una inversión de 130 millones de pesos, abrirá sus puertas este 1 de abril en un área de 3,000 m2 y contará con distintas instalaciones: Salón de la Fama, tienda de souvenirs, restaurante con terraza para 220 comensales, cantina típica y una arena con cuadrilátero para recibir a 1,600 espectadores.

Considerado un espectáculo deportivo desde 1863, la Lucha Libre atraerá a miles de turistas locales e internacionales para conocer la experiencia “a dos de tres caídas” en la plaza comercial con más afluencia en la zona hotelera de Cancún, un complejo integrado por más de 300 locales y una afluencia anual de más de 9 millones de personas.

Además de atender a toda la población que gusta de la Lucha Libre, Luchatitlán es un concepto diseñado para conectar el tiempo de playa de los turistas con los eventos turísticos propios de la zona, por ello se ofrecerán un par de funciones, a las 6 de tarde y a las 8 de la noche, con opción de que los visitantes y turistas puedan tener, si así lo deciden, una cena formal al finalizar la función.

“Para FUNO, contar con este tipo de experiencias al interior de nuestros inmuebles, es un gran diferenciador para inquilinos y visitantes, pues estamos seguros de que una atracción tan novedosa creará un círculo virtuoso: creación de nuevos empleos, más afluencia de turistas y un impacto económico para el destino. Mantenemos nuestro compromiso con el país y con conceptos inmobiliarios que, además de ser rentables para nuestro público inversionista, generan entretenimiento familiar”, menciona Gonzalo Robina, director general adjunto del Fideicomiso.

Luchatitlán, The official house of Lucha Libre, ofrece un espectáculo con un enfoque moderno, retomando la algarabía alrededor del cuadrilátero, donde se narra una historia de forma inmersiva y detallada. El visitante podrá disfrutar de la magia de la Lucha Libre mexicana a través de sus más célebres personajes y anécdotas.

Luchatitlán nace de la alianza con Lucha Libre AAA Worldwide, empresa líder de Lucha Libre en México y todo el mundo; Ventura Entertainment, experto desarrollador y operador de parques y atracciones en los principales puntos de la República Mexicana.