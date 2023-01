Gal Gadot regresa a las redes sociales con mirada seductora y vestida de morado

Después de 15 largos días, la actriz Gal Gadot publicó un par de fotografías de ella donde confirma lo que muchos piensan: es un símbolo de sensualidad capaz de enamorar a cualquiera con sólo arrojarle una de sus miradas. En esta ocasión tomó su teléfono para compartir las instantáneas donde también presume un atuendo bastante singular en el que el color morado es el protagonista.

Cabe destacar que la modelo de origen israelí cada que publica una imagen suya, le hace oda a un cierto tipo de color. Naranja, verde y azul han sido los tonos que se ha colocado y sí, la respuesta es sí, con todos luce espectacular y más cada que lanza su sonrisa de ensueño. Y es que la “Mujer Maravilla” no es sólo belleza, también es una persona muy humana y trabajadora.

Gal Gadot y su oda al color morado (Foto: TW @GalGadot)

En las últimas fotografías de Gal Gadot se le puede observar intentando guardar la seriedad, pero al final rompe en una sonrisa. Sentada desde una silla sencilla café, ella mostró su atuendo que se compone por unos holgados jeans azules, una camisa verde pistache y un blazer de color morado. ¿Será que se enfrentará en algún momento al “Joker”?

Gal Gadot enamora a quien sea con su sonrisa (Foto: TW @GalGadot)

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Como era de esperarse los fans de Gal Gadot se manifestaron de inmediato, pues es una mujer admirable que les robó el corazón desde el primer momento en que saltó a la fama. “La personalidad y la belleza son igual de hermosas y puras!! Eres lo más especial que existe”, “La mujer más hermosa del mundo”, “Todavía eres la mujer maravilla en mi libro… siempre lo será”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Con 37 años la también productora es una de las figuras más reconocidas en el mundo entero. Su participación como “Mujer Maravilla” dentro de las películas de DC Comics le valieron una popularidad que llegó a las nubes. Sin embargo, ella dio la nota con su belleza tras ganar el título de Miss Israel en el 2004 De igual manera sirvió dos años en el las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate (obligatorio), y estudió derecho y relaciones internacionales.

Gal Gadot tiene 93.6 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @gal_gadot)

Algunas de las producciones en las que participó fueron: “Fast & Furious”, “Triple Nine”, “Keeping Up with the Joneses”, “Ralph Breaks the Internet”, entre otras no menos importantes.