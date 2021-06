En el octavo programa de #GotTalentUY 2, LUCÍA ABELAR se subió al escenario y presentó su acto frente al jurado y la audiencia.

Got Talent Uruguay es el show de talentos más importante de la historia de la televisión uruguaya. Con Natalia Oreiro en la conducción y un exigente jurado compuesto por Agustín Casanova, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Orlando Petinatti quiénes son los encargados de calificar a cientos de artistas que buscan cumplir sus sueños y convertirse en verdaderos artistas.

Con su playera de "Canto de alegría" y su mensaje de menos pastillas, más música, Lucía hace una gran labor llevando sus canciones para las personas de la tercera edad

Así fue que Lucia sorprendió y fascino a todos con su interpretación del Hatikva que puso de pie al público asistente

Hatikva La esperanza del pueblo judío, un poema que fue nombrado himno nacional de Israel



El juez y presentador Orlando Petinatti, el unico judío del jurado, aprovecho la oportunidad de hacer mención la frase del Hatikva referente a "mientras palpite un alma judía siempre habrá esperanza de ser un pueblo libre en nuestra tierra de Zion y Jerualem" y por eso nos llega a todos

En semanariohebreojai.com Ana Jerozolimski comparte mucho mas de la vida d esta joven y nos permite conocerla a fondo en un ainteresante entrevista

https://www.semanariohebreojai.com/articulo/4461

Como sabrán a esta altura los lectores, la filmación de Lucía cantando ha recorrido ya muchos corazones. Y cada uno que compartía el video, comentaba asombrado y admirado “¿Viste esto? ¡Qué emoción!”. ¿Cuál era la emoción? Ante todo,la interpretación hermosa que hizo Lucía, pero también el hecho que una joven no judía había elegido justamente el Hatikva para competir en Got Talent.

Ubicamos a Lucía, quien aceptó emocionada de inmediato nuestra solicitud de entrevista, contándonos que conoció el Hatikva en el Hogar Israelita. Lucía trabaja en diferentes residenciales de ancianos utilizando la música como herramienta terapéutica. Disfruta de su trabajo y siente que los abuelos le aportan también a ella, que aprende de su experiencia y comentarios.

Además, le parece clave en su vida poder meditar, segura de que cada uno debe tener un eje . Y que de allí, se pueda irradiar amor.

Aquí la puedes conocer más, entrando en su página.

Aquí está, Lucía Abelar.

Asi escribí Lucia de ella

Mi nombre es Lucía Abelar y soy cantante freelancer para residenciales de tercera edad (asilos de ancianos, geriátricos o como se llame en tu país).

Por un año estuve cantando en dos residenciales y luego de haber crecido en experiencia quise extender mis servicios a otros centros residenciales.

Mis primeros intentos de contactar con estos centros eran llamadas telefónicas donde le decía a quién me atendía

“Hola, ¿necesitan cantante?”

Esa era mi carta de presentación. Claramente esto sólo me llevó a recolectar respuestas negativas como “No, gracias” o “Te llamaremos”. Estaba decepcionada.

Al ver mis intentos fallidos de cómo me estaba promocionando, mi novio, influenciado por los artículos de Isaac me explicó que toda persona que ofrece un servicio debería tener una página web.

Yo no entendía qué tenía que ver una página web con un servicio, pero luego de una ardua batalla interior conmigo misma, finalmente cedí y confié en él (y en Isaac).

Luego de unas semanas, la página web estaba lista y lucía profesional. Mi novio me la había hecho y además, me había enviado algunos artículos de Isaac para ir entrando en tema. Hasta ahora solo había escuchado de Exito Electrónico pero no había leído nada por mí misma.

El siguiente paso a la creación de la página web era crear un e- mail perfecto donde conectaría mi nueva página con los dueños de los residenciales (¡nada de intermediarios!). La pregunta era, “¿Cómo hacerlo y qué iba a decir el mail?”

Fue allí cuando un artículo de Isaac llegó a mi vida y literalmente, cambió el rumbo de mi carrera. Consumí todo lo que tenía en un blog relacionado a enviar correos — y lo estudié a fondo. Observé los ejemplos que ofrecía y empecé a personalizarlo con mi contenido.

Me llevó aproximadamente dos días terminarlo, pero creanme, quedó perfecto.

Al otro día de enviar este e-mail no pararon de llamarme, y pasé de trabajar en 2 residenciales a trabajar en 13. (Sí, 13!)

Estoy muy feliz con este cambio, sobre todo porque me ayudó a darle dirección a mi carrera, a descubrir que especializarse en un nicho sí da resultados, y a vivir de lo que me gusta.

A veces hasta me olvido de cobrar por mi trabajo, porque lo que hago no me pesa. Es una gratificación completa.

Te invito a que visites Exito Electrónico porque siempre hay una manera correcta de hacer las cosas, y allí puedes encontrar las respuestas que estás necesitando.

Yo lo verifiqué por mí misma. Tú no esperes. Atrévete a intentarlo.

Si crees que a tus amigos les puede resultar útil, por favor, compártelo - Te lo agradeceríamos mucho.

¿Listos para emocionarse, reír hasta las lágrimas, sufrir con nuestros participantes y disfrutar de su aventura? ¡Bienvenidos al canal oficial de “Got Talent Uruguay”! ► Encontrá el programa completo y conocé más sobre Got Talent Uruguay en: www.canal10.com.uy ► ¡Suscribite para no perderte los últimos contenidos! → https://bit.ly/GotTalentUY_Youtube ► Seguinos en nuestras redes sociales → Twitter: https://bit.ly/GotTalentUY_Twitter Facebook: https://bit.ly/GotTalentUY_Facebook Instagram: https://bit.ly/GotTalentUY_Instagram Si estás en Uruguay y querés acceder a CONTENIDO EXCLUSIVO, enviá un SMS con la palabra GOT al 7010 (setenta diez), te registrás, y todos los días te vamos a enviar videos con imágenes que no se ven en el programa.