Vera Levick, nacida en Alemania, estuvo acompañada ayer por su hijo de 68 años, John, y su nuera Elaine, en su hogar de ancianos en Stirchley, West Midlands.

La pareja tuvo que tomar las pruebas de Covid antes del emotivo reencuentro en Andrew Cohen House y usaron equipo de protección personal completo durante su visita.

Vera ha vivido el brote de influenza de 1918, las dos guerras mundiales y ahora está viviendo la pandemia de Covid, habiendo recibido la vacuna.

El bloqueo nacional y la prohibición previa de las visitas domiciliarias significaron que tenía que conformarse con las llamadas de Facetime y WhatsApp, en lugar de ver a sus seres queridos cara a cara.

Elaine, de 67 años, dijo: ‘Ha sido increíblemente difícil no ver a Vera encerrada, especialmente para John, ya que es hijo único.

“Vivimos en Manchester y no pudimos viajar a Birmingham durante las restricciones. La casa ha sido genial y la atención es excelente.

“Han pasado casi dos años desde que vi a Vera, pero no podía perderme su cumpleaños. No creerías que tiene 107 años, es absolutamente brillante para su edad ‘.

Hasta la edad de 100 años, Vera había vivido de forma independiente en Hall Green, al sureste de Birmingham, pero una inundación en su propiedad la llevó a mudarse a su casa.

Ella y su esposo Henry, que era dueño de una práctica dental en Berlín, se mudaron a Inglaterra justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Henry fue inicialmente detenido como enemigo del estado en un campo de internamiento en la Isla de Man.

La pareja se casó en 1943 después de su liberación y se mudó a Hendon, al norte de Londres, donde Henry encontró trabajo para una asociación dental.

Vera vivió de forma independiente hasta los 100 años, cuando se mudó a Andrew Cohen House (Imagen: BPM Media)

Vera Levick, fue consolada por el personal antes de recibir su vacuna contra el coronavirus en enero (Imagen: PA)

Se mudó a Birmingham en 1947, y John nació en 1952. Henry murió en 1996.

Vera participó en la contabilidad y la contabilidad, realizó obras de caridad para el Hospital de Niños de Birmingham y fue un miembro activo de la comunidad judía de la ciudad.

John le dijo anteriormente a BirminghamLive que la larga vida de su madre no se debió a dietas estrictas o una vida limpia.

Él dijo: ‘Ella comió bien pero no demasiado bien. No fumaba mucho, no bebía mucho. Todo fue con moderación ‘.

Una portavoz del hogar de ancianos dijo: ‘Vera es un miembro muy querido de la familia Andrew Cohen y participa activamente en las actividades del día a día.

«Es tremendamente competitiva, le encanta ganar en todo lo que participa y siempre es impresionante durante nuestras clases de ejercicio».