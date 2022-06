Madrid ha sido sede de la primera cumbre empresarial Madrid and The New Middle East, para el fomento de inversiones y relaciones comerciales entre Emiratos Árabes Unidos, Israel y España. En este encuentro se han celebrado diversas conferencias y mesas redondas, que han contado prestigiosos representantes del mundo empresarial y financiero de los tres países, y al que han acudido cerca de 200 empresarios con interés en el desarrollo de operaciones comerciales y de inversión en estos países.

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la encargada de inaugurar este histórico evento, quien en sus palabras sostuvo la importancia de posicionar a Madrid como referente económico de primer orden, y que seguirá trabajando para cooperar en iniciativas relacionadas con digitalización, ciberseguridad y emprendimiento. “Madrid siempre defenderá la libertad, el Estado de Derecho y la prosperidad, siempre estará pensando en el futuro”, ha sostenido, tras recordar que el pasado año la región atrajo el mayor volumen de capital procedente de Israel, con el 60% del conjunto de España, mientras que la de Emiratos Árabes supuso el 43,4%, encabezando el ranking junto con Andalucía, gracias a la política de libertad económica y bajos impuestos que brinda la Comunidad de Madrid para atraer inversión extranjera.

Es de destacar las intervenciones de los embajadores de Israel, Rodica Radian Gordon, y de Emiratos Árabes Unidos, Majid Hassan Mohamed Hassan Al Suwaidi, en la conferencia: “Un futuro de prosperidad compartida para Oriente Medio”, que contó también con la participación de dos reconocidos empresarios madrileños, Borja Gervás, Presidente de Access UAE, y David Hatchwell, Presidente de EXCEM Grupo, ambos con una amplia experiencia en los territorios de EAU e Israel, respectivamente. En esta mesa David Hatchwell destacó “la importancia de la paz entre los gobiernos, pero más aún la paz entre las personas, y esto se consigue principalmente respetando las culturas de cada nación”. Además, antes de finalizar su participación, añadió “esperamos que para la próxima edición podamos contar con más países participantes, como son Baréin, Omán o Egipto, entre otros”. Por su parte, Borja Gervás, comentó que “la economía emiratí ofrece grandes oportunidades empresariales. Los emiratos son un hub preferente para las empresas internacionales en el desarrollo de modelos de negocio”.

La mesa redonda “Oportunidades de inversión conjunta en EAU, Israel y Madrid” fue moderada por Alfredo Bonet, miembro del Comité Ejecutivo de Madrid Open City, en la que participó el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty quien destacó que “la Comunidad de Madrid aspira a convertirse en el hub tecnológico o epicentro de la concentración de empresas del sector del Sur de Europa”. Asimismo, Fernández Lasquetty recordó que “varios centros de datos se han interesado para establecerse aquí (NTT, Interxion, Microsoft, o CyrusOne, entre otros) y el crecimiento experimentado y el liderazgo en el número de startups, ya superan las 3.200”.

El resto de las conferencias tuvieron como elemento común la identificación de sinergias entre Oriente Medio y España, donde fueron protagonistas los sectores de Infraestructuras, Movilidad, Ciudades inteligentes, Salud, Tecnología Agroalimentaria, Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías, Criptos y Minería. En palabras de Begoña Villacis, Vicealcaldesa de Madrid, puso en valor tanto el sector público como el privado, destacando la necesidad de que ambos sectores cooperen en lugar de competir. “Israel, Emiratos Árabes Unidos y España quieren trabajar con confianza, generar comercio y mantener una amistad. En Madrid somos un espacio de oportunidades, y los inversores se están dando cuenta de ello. Todos los que quieran iniciar proyectos serán bienvenidos”, concluyó Villacís.

“En esta cumbre hemos querido dejar constancia de los beneficios que ofrece España como destino de inversiones extranjeras, que son dos principalmente: servir de puente con Latinoamérica, porque ya no hablamos de que España supone acceder a un potencial de 45 millones de personas, sino a uno de 500 millones. Y un segundo, constituir un triángulo perfecto entre tecnología, capacidad de inversión y disponibilidad de talento”, indicó Gerardo Seeliger, Presidente de Madrid Open City, institución organizadora de Madrid and The New Middle East.

Y concluyó indicando que esta iniciativa no se habría podido realizar sin el apoyo “de la Comunidad de Madrid a través de Invest in Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y un grupo de prestigiosas entidades privadas y públicas que patrocinan este encuentro, consiguiendo que esta cumbre haya sido un rotundo éxito, cuyos resultados se verán en un futuro muy próximo y del que nos haremos eco en próximas ediciones”.

Esta cumbre empresarial ha sido clausurada por José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, quien ha resaltado que “Madrid se encuentra en su mejor momento” y ha argumentado las notas distintivas de la ciudad, como es “su carácter amable y acogedor; sus oportunidades geográficas que la convierten en puente de acceso con Latinoamérica, con unas infraestructuras de comunicación a la vanguardia; y Madrid es muy modelo muy consolidado, modelo de éxito y modelo comercial y económico. Esto nos ha permitido estar entre las 10 mejores ciudades del mundo en cuanto calidad de vida. De ahí que vamos a seguir trabajando en ello, ofreciendo una fiscalidad competitiva y seguridad jurídica, de forma que los inversores vean en Madrid una oportunidad”.

Acerca de Madrid and The New Middle East

Madrid and The New Middle East cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, a través de Invest in Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Embajada de Israel en España, Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España, Madrid Open City, Access UAE, Zakut Innovation Hub, EXCEM Grupo, Energer, EMT, Astara, Cámara de Comercio e Industria España-Israel, Cámara de Comercio de Madrid y Spanish Business Council de EAU.