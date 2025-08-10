Gran tristeza: Sobreviviente del Holocausto muere tras ataque con misil iraní

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

**”De los horrores del Holocausto a los escombros de un misil: La trágica despedida de Olga Wisberg”**

Olga Wisberg, una mujer cuya vida fue un testimonio de resistencia frente al horror más extremo, falleció a los 91 años tras sufrir graves heridas en un ataque con misil iraní contra su hogar en Rehovot, Israel. Sobreviviente del Holocausto, Olga había escapado milagrosamente de los campos de exterminio y las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial, solo para ver cómo, décadas después, los ecos de la guerra la alcanzaron nuevamente —esta vez en la tierra que eligió como hogar.

El misil, lanzado durante los recientes ataques iraníes contra Israel, impactó cerca de su residencia, causándole heridas severas. Aunque sobrevivió inicialmente al impacto, el trauma físico y emocional fue abrumador. El peso de revivir los horrores de la guerra, ahora en su vejez y en su propio hogar, aceleró un deterioro que culminó con su colapso el sábado. Los equipos de Magen David Adom llegaron rápidamente, pero no pudieron hacer nada para salvarla. Su muerte no fue solo el resultado de un proyectil, sino el trágico final de una vida marcada por la persecución, el exilio y, finalmente, la violencia nuevamente desatada.

Hoy, domingo 10 de agosto de 2025, a las 17:00 horas, su familia, amigos y comunidad se reúnen en el cementerio Grodzinski de Rehovot para despedir a esta mujer valiente. Deja atrás a su esposo —también sobreviviente del Holocausto—, una hija, un nieto y un bisnieto, quienes ahora cargan con el dolor de una pérdida que simboliza mucho más que una vida truncada: es un recordatorio sombrío de que el trauma del pasado nunca termina para quienes lo vivieron.

Olga Wisberg sobrevivió a la maquinaria de exterminio nazi, pero no pudo escapar de la guerra moderna. Su historia conmueve y indigna. Que su memoria sea un llamado a la paz, un grito silencioso contra la barbarie, y una advertencia de que mientras haya guerra, incluso los sobrevivientes más resistentes seguirán pagando el precio.

Descanse en paz, Olga. Tu fuerza no será olvidada.