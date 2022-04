Los estudiantes y simpatizantes dicen que las universidades deben hacer más para rastrear los incidentes de odio y crear comunidades universitarias seguras e inclusivas.

En enero, un hombre armado tomó como rehenes a cuatro personas durante un servicio de Shabat en una sinagoga judía reformista en el pequeño pueblo de Colleyville, Texas. Después del evento devastador, Colleyville fue solo una de las docenas de ciudades en todo el país que informaron que alguien en su comunidad estaba distribuyendo volantes antisemitas llenos de odio.

El aumento del odio antijudío se refleja en los campus universitarios, donde los investigadores dicen que los incidentes antisemitas pueden estar en su punto más alto. Una encuesta de agosto de 2021 realizada por el grupo de defensa Alums for Campus Fairness encontró que casi el 80 por ciento de los estudiantes judíos y recién graduados han “experimentado u oído de primera mano sobre un compañero de estudios que hace comentarios ofensivos o amenazantes [antisemitas] en persona”. Casi el 70 por ciento de los encuestados dijeron que evitan ciertos lugares, eventos o situaciones en el campus debido a su identidad judía.

En respuesta a este empeoramiento de la crisis, un grupo bipartidista de 39 miembros del Congreso emitió una carta en febrero a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de EE. UU. pidiendo a la agencia que protegiera mejor a los estudiantes judíos en todo el país.

“Esta ola de antisemitismo ha tenido un impacto perjudicial en muchos colegios y universidades estadounidenses”, escribieron los legisladores. Acusan a la OCR de tardar en responder a los informes de antisemitismo, “con algunas denuncias presentadas desde 2018 y aún pendientes”. El grupo también solicitó que la administración de Biden emita una regla sobre una orden ejecutiva emitida por la administración de Trump en diciembre de 2019 que retendría los fondos federales para las instituciones de educación superior que no combatan la discriminación contra los judíos.

Si bien la Casa Blanca aún tiene que responder directamente a este desafío, los grupos de defensa judíos en los EE. UU. están tomando medidas para apoyar y proteger a los estudiantes universitarios. Hillel International, la organización universitaria judía más grande del mundo, se asoció recientemente con ADL, anteriormente conocida como la Liga Anti-Difamación, para lanzar múltiples iniciativas de campus. En noviembre de 2021, los grupos organizaron una conferencia nacional en línea sobre el antisemitismo en la educación y actualmente están desarrollando capacitación para estudiantes y líderes de Hillel para reconocer y responder a incidentes de odio. También están creando un sistema centralizado de informes de incidentes para todos los estudiantes.

“El subregistro [de una institución] y la falta de acción es uno de los problemas más serios que enfrentan los estudiantes judíos”, dice Mark Rotenberg, JD, vicepresidente de Iniciativas Universitarias y Asuntos Legales de Hillel International. “La mayoría de las oficinas de DEI no tienen la experiencia para lidiar con el antisemitismo”.

En 2021, Hillel lanzó la Iniciativa Climática del Campus para recopilar datos sobre el entorno educativo de los estudiantes judíos, establecer las mejores prácticas para combatir el antisemitismo en el campus y capacitar a los administradores y al personal de la universidad. Hasta el momento, más de 20 escuelas han participado en la iniciativa, incluidas la Universidad de Rutgers, la Universidad de Tufts y el Sistema de la Universidad de Wisconsin.

“Las instituciones de educación superior deben evaluar y evaluar el clima del campus para sus estudiantes judíos de manera honesta y directa”, explica Rotenberg. “Eso se puede hacer a través de grupos focales, encuestas y escuchando las experiencias vividas por los estudiantes judíos en el campus”.

Debido a que la comunidad judía es diversa y el antisemitismo toma tantas formas diferentes, una clave para combatir este odio es simplemente educar a las personas sobre qué es y cómo se manifiesta, según los expertos.

“Una cosa sobre el antisemitismo, especialmente cuando se cruza con la blancura, es que se vuelve realmente complicado y mucha gente no lo entiende”, explica Elissa Buxbaum, directora de educación nacional de programas universitarios y universitarios de ADL. “El antisemitismo puede funcionar de una manera insidiosa que no es tan directa como una esvástica”.

Por ejemplo, muchos grupos de estudiantes han adoptado políticas que excluyen la participación de los sionistas y el sionismo, o la creencia de que el pueblo judío debería tener su propia nación. Como resultado, muchos estudiantes judíos pueden sentirse aislados si tienen conexiones familiares u otros lazos con Israel, dice Vlad Khaykin, director nacional de Programas sobre Antisemitismo de ADL.

“Al igual que [en los EE. UU.], podemos apreciar a Estados Unidos y aun así no gustarnos las políticas del gobierno”, explica. “Pero lo que a veces sucede en el campus es que algunos grupos de estudiantes dirán que el hecho de que tengas algún tipo de sentimiento de apoyo a la existencia de Israel te descalifica para participar”.

Rotenberg recomienda que las universidades que busquen apoyar mejor a sus estudiantes judíos primero definan claramente el antisemitismo y luego adopten “las tres A” para combatirlo: conciencia, alianza y acción. Señala como escuelas como la Universidad de Columbia han tomado medidas proactivas para mejorar el apoyo y el clima del campus, por ejemplo, al cambiar sus calendarios académicos para adaptarse a Rosh Hashaná, una de las fiestas más sagradas del año para los judíos.

Los defensores también hacen un llamado a las universidades para garantizar que los estudiantes judíos participen plenamente en cualquier decisión relacionada con su inclusión y protección.

“A menudo, cuando las universidades toman una decisión sobre cómo combatir el antisemitismo, los estudiantes quedan fuera”, dice Michal Cohen, director de marketing de Jewish on Campus (JOC), un grupo estudiantil nacional. “Sabemos cuál es la mejor manera de combatirlo y qué funcionará y qué no. Aún más que eso, no se puede [hacer con] un estudiante judío entre miles, porque la comunidad judía es muy diversa, y para comprender cómo se puede manifestar el antisemitismo, se necesita la mayor cantidad de judíos en la mesa. como sea posible.”

Un estadounidense israelí de primera generación, Cohen dice que ser un estudiante judío en el clima actual puede ser extremadamente desafiante. “Los estudiantes judíos a veces tienen que renunciar a una parte de su identidad para encajar”, ​​explica.

Varios meses antes de la graduación de Cohen de la Universidad Americana (AU) en diciembre de 2021, se encontraron grafitis neonazis en el baño de un dormitorio. Después de que una investigación escolar determinó que la fuente del grafiti “no era concluyente”, Cohen escribió un artículo de opinión para The Washington Post expresando su frustración por la aparente falta de preocupación y transparencia con respecto al incidente. Ella y otros estudiantes se reunieron con los administradores de la AU para discutir cómo es el antisemitismo y cómo enseñar a los asistentes residentes a reconocerlo en el campus.

Entre otros esfuerzos, la escuela ha establecido iniciativas que incluyen “capacitar a nuestros asesores residentes sobre el antisemitismo y realizar sesiones de escucha y debates con estudiantes, profesores y personal judíos de la AU para informar nuestro trabajo para combatir el antisemitismo”, dijo la universidad en una declaración a INSIGHT.

Cohen dice que habla regularmente con los estudiantes actuales de la AU sobre cómo combatir el antisemitismo y que la escuela aún tiene mucho por hacer. A través de su trabajo con JOC, espera empoderar a más personas en la comunidad académica judía para abordar este problema.

Más recientemente, JOC creó un programa de embajadores donde los equipos de estudiantes pueden conectarse con sus compañeros sobre incidentes de odio. “Al hablar con los estudiantes sobre el terreno que conocen mejor su campus, podemos formular un plan que realmente funcionará”, dice Cohen. Parte de ese plan es descubrir la fuente de los incidentes antisemitas y crear un informe para la administración del campus que incluya sugerencias sobre cómo responder.

“Realmente podemos obtener una mejor imagen de cómo se manifiesta el antisemitismo en el campus. Cómo se ve? ¿Quién lo está perpetrando? ¿Cuál es el sentimiento que sienten los estudiantes?” Cohen explica. “No hay mucha investigación e informes sobre esto específicamente en el campus, y realmente queremos estar a la vanguardia para mostrar cómo se ve”. ●



Mariah Stewart es redactora sénior de INSIGHT Into Diversity.

Elissa Buxbaum es miembro del consejo editorial de INSIGHT Into Diversity .

Este artículo fue publicado en nuestra edición de abril de 2022.