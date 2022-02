“Presidente Putin, en nombre de la humanidad, lleve sus tropas de regreso a Rusia”, pidió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al dirigirse al líder ruso.

“En nombre de la humanidad, no permitan que comience en Europa lo que podría ser la peor guerra desde principios de siglo, con consecuencias no solo devastadoras para Ucrania, no solo trágicas para la Federación Rusa, sino con un impacto que ni siquiera podemos prever en relación con sus consecuencias para la economía mundial en el momento en que estamos saliendo del COVID-19”, dijo Guterres.

“La recuperación económica será más difícil con los altos precios del petróleo y el trigo como resultado de la guerra”, agregó.

“Esta guerra no tiene ningún sentido”, dijo Guterres al señalar que la acción militar de Rusia viola las condiciones de la Carta de la ONU.

Guterres manifestó: “Este es el momento más triste de mi mandato como secretario general de la ONU”.

El secretario general habló después de una sesión especial nocturna del Consejo de Seguridad de la ONU, liderada por Rusia, que ocupa la presidencia del organismo durante el mes de diciembre.

Durante la reunión, el embajador de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, pidió a su homólogo ruso, Vasily Nebenzya, que se recusara.

“Renuncie a sus deberes como presidente”, dijo Kyslytsya mientras instaba a Nebenzya a llamar a Putin y pedirle que detuviera la guerra. “No hay lugar en el purgatorio para los criminales de guerra, van directos al infierno”, dijo.

Nebenzya replicó: “No estamos siendo agresivos contra el pueblo ucraniano sino contra la junta que está en el poder en Kiev”.