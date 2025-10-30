‘Habrá asentamientos judíos en Gaza’, afirma Ministro de Finanzas de Israel

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, afirmó este martes que “habrá asentamientos judíos en Gaza” pese a la retirada de tropas israelíes de la Franja, en el marco del alto el fuego acordado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
“Habrá asentamientos judíos en Gaza que, en primer lugar, protegerán a Israel” declaró Smotrich, que defendió que “sin asentamientos, no hay seguridad” para el Estado israelí, durante la celebración de una festividad judía en la localidad de Sederot, próxima al límite nororiental del enclave palestino.
El líder del partido sionista Otzma Yehudit (Hogar Judío) apuntó a la realización de campañas en favor de tales asentamientos, asegurando tener “paciencia, pero también decisión y fe”.
Las declaraciones de Smotrich, que el pasado jueves transmitió la oposición de su partido al acuerdo de alto el fuego firmado por el Ejecutivo israelí y Hamás, ocurren tras los intercambios de rehenes vivos y muertos entre ambos gobiernos, mediados por la Cruz Roja, y después de la retirada de tropas israelíes de la mayor parte de zonas ocupadas durante la ofensiva. (Europa Press)
