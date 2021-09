El final de la primera temporada de la serie israelí «Hit & Run» dejó muchas incógnitas por resolver. La tensión no disminuyó en ningún capitulo, y el cierre no fue la excepción. Es por eso que podríamos afirmar que la historia de Segev (Lior Raz) continuará, al menos, durante una temporada más. Sin embargo, Netflix aún no confirmó que esto iría a suceder.

Aparentemente, la plataforma de contenidos más grande del mundo estaría evaluando la reacción de la audiencia para decidir si la historia continuará. Luego del debut hace poco más de un mes, inmediatamente formó parte de la lista de las 10 series más vistas, lo que da una buena perspectiva de cara al futuro.

Al final de la primera temporada de «Hit & Run», Seveg rescata a Naomi, se encuentra con el agente de la CIA que mata a su homólogo del Mossad, y recibe una llamada de Tali, desde Israel, que le informa que su exesposa Shira fue asesinada, y que su hija está desaparecida.

Ante este escenario, se abren distintas líneas de continuidad para que la historia siga su curso. Asimismo, plantea un sinfín de interrogantes y deja en suspenso a los espectadores: ¿Quién mató a Shira? ¿Dónde está la hija? ¿Qué pasará con los cuadernos que todavía tiene Segev?, entre otras.

No es posible definir con exactitud cuándo Netflix dará a conocer su veredicto acerca de la segunda temporada de la serie. No hay una regla, ni tampoco información específica. Así que por el momento habrá que esperar, mientras es posible continuar viendo otras series israelíes en la plataforma, como Fauda (también protagonizada por Lior Raz) o Shtisel.