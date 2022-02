Actualmente vivimos un cambio de guardia. Hadassah Tirosh forma parte de la Generación Z, un grupo de jóvenes que siguen impulsando (de formas audaces e inspiradoras) diversos diálogos en todo el mundo.

Nuestro último proyecto en Vogue, títulado ‘Youthquake’, tiene como objetivo descubrir a estos artistas, músicos, actores, diseñadores y modelos que están radicalmente cambiando el futuro.

Por ejemplo, los videos de la modelo mexicana de 19 años, Hadassah Tirosh en TikTok, a menudo comienzan con un simple ‘shalom’ (uno de los saludos más comunes utilizados en el hebreo).

A partir de esas palabras debemos prepararnos para entrar en la madriguera de un conejo. Tirosh nos llevará a cualquiera de sus tantas pasiones, de acuerdo al mood de ese día.

Puede ser un tutorial de maquillaje fabuloso, alguna plática profunda sobre temas de género y sexualidad o algún video divertido de ella y sus amigos (igual de geniales) en Ciudad de México. También puede ser un clip de Tirosh dando vueltas en su más reciente compra vintage.

El denominador común son sus elegantes outfits y la contundente paleta de colores que emplea. También las conversaciones que abre en temas de judaísmo al referirse a sus atuendos: desde la estrella de David en su collar, hasta las caloridas kippahs (pequeñas gorras rituales usadas en el judaísmo) que a menudo lleva debajo de boinas.

‘En México la comunidad judía es menor en comparación con la población católica’, explica Tirosh. ‘No conocen mucho sobre nuestra religión o tradiciones, así que en TikTok me gusta enseñarles un poco al respecto’. Para ello, su estilo personal sirve como una sorprendente y efectiva herramienta para ampliar este mensaje.

‘Describiría mi estilo como peculiar y alocado’, afirma entre risas. ‘La verdad es que defino mi estilo cada día, dependiendo de cómo me sienta. Tuve una época en la que me vestía casi todos los días de negro y hace un mes decoloré mi cabello y comencé a combinar distintos colores y estampados. Pienso que esto tiene que ver con el hecho de que no tengo una marca favorita, solo uso lo que me gusta’.

El camino de Tirosh para llegar a este punto -consideremos que cuenta con 2,6 millones de seguidores en TikTok, así como una carrera prometedora en el modelaje- ha implicado muchos cambios de código postal.

¿De dónde es Hadassah Tirosh?

Hadassah Tirosh nació en Puebla, a unas dos horas de Ciudad de México. Luego se mudó a Israel a la edad de tres años debido al trabajo de sus padres. Allí vivió durante 5 años para regresar más tarde a las costas de Veracruz.

¿Quién es Hadassah Tirosh?

Hadassah Tirosh es una modelo mexicana-israelí de 19 años y también es una importante TikToker. Vivía en Veracruz cuando un fotógrafo se le acercó para incluirla en un shooting que hacía para la plataforma de nuevos talentos de PhotoVogue, parte de Vogue Italia.

Esto le permitió ser firmada por una agencia de talentos en la Ciudad de México. En este mismo período Tirosh se declaró una persona pansexual, no binaria con el nombre Hadassah, por el significado sentimental que posee.

Hadassah Tirosh en TikTok: Una mezcla de moda y mensajes contundentes. FOTO: LUCIANA MORENO / CORTESÍA DE HADASSAH TIROSH.

‘Fue hace algo menos de un año y medio que tomé la decisión de mostrarle al mundo mi verdadero yo: Hadassah, una persona que vino al mundo para romper estigmas y tabús’, afirma. ‘Mi nombre en realidad significa ‘el árbol que siempre florece y nunca se marchita’’.

Hadassah Tirosh en TikTok

Tirosh acumuló rápidamente una comunidad activa de seguidores en TikTok (actualmente son más de 2,6 millones). Tirosh se unió a esa red social en 2019. En ese entonces publicaba videos divertidos y algo punzantes. Sin embargo, le tomó un poco de tiempo sentirse completamente segura de abrir debates francos sobre las intersecciones de su identidad como persona queer, mexicana y judía, temas que se han convertido en eje neurálgico de su presencia en línea.

‘Comencé en TikTok para divertirme’, comenta. ‘Más adelante comencé a tocar temas de religión, identidad sexual, salud mental y causas sociales’, afirma.

Los videos de Tirosh, según comenta, no se tratan meramente de un asunto de representación. También sirven como una forma de desarrollar un diálogo constante con sus fanáticos, quienes han pasado por situaciones similares al momento de trazar su propia identidad. ‘He recibido muchas críticas de personas que no están de acuerdo con lo que soy y lo que represento, pero ver la cantidad de personas que me defienden y me envían amor, es lo que me hace sentirme segura todo el tiempo’, explica.

Esta sensación de libertad es lo que define, no solo el encanto carismático de Tirosh en TikTok, sino también su papel frente a la cámara. ‘Amo lo que hago porque puedo convertirme en lo que quiera ser’, se refiere a su carrera en el modelaje.

‘Se trata de un lugar en donde puedo expresarme completamente como persona no binaria. He podido jugar con mis aspectos femeninos y masculinos, para hacer magia. Aun así, siempre trato de no caer en los estereotipos que se le atribuyen a cada género, ya que lo que trato de comunicar es que estos paradigmas deben ser rotos’.

Hadassah Tirosh. FOTO: LUCIANA MORENO / CORTESÍA DE HADASSAH TIROSH.

Se trata de una labor ambiciosa, pero Tirosh está lista para aceptar el reto. Recientemente, firmó contrato con una nueva agencia y está ansiosa de comenzar a brillar propiamente como modelo. ‘Profesionalmente, amaría poder modelar en las pasarelas más importantes de todo el mundo, y ser una referencia para los niños que sienten que deben encajar en ciertos estereotipos para lograr sus sueños’, afirma Tirosh, al tiempo que asegura que tiene planes de comenzar a estudiar Psicología a finales de este año, para así ayudar a los jóvenes queer a lograr una mejor salud mental.

Una vez más, Tirosh demuestra que su sello está en lograr mezclar toda la diversión y frivolidad de los TikToks con un mensaje mucho más contundente. Lo más importante, nos comenta, es que su proyecto soñado sería crear una ONG que luche por la seguridad y libertad de la comunidad LGBTQI+ en el futuro cercano.

‘Me considero muy afortunada porque mi proceso nunca fue de sufrimiento, sino de libertad y aceptación, pero de igual forma me siento agradecida por todo el apoyo que he recibido de mis familiares y amigos’, concluye. ‘Rezo todos los días para que la comunidad no solo se sienta libre, sino que pueda ser realmente libre’.