Hamás acepta propuesta de alto el fuego en Gaza, con extremas condiciones. Israel analiza respuesta

El plan incluye congelar las operaciones militares de Hamás en Gaza y establecer un alto el fuego por 60 días a cambio de la liberación de solo 10 rehenes israelíes

El grupo islamista terrorista Hamás confirmó este lunes que aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no ofreció detalles sobre las condiciones del acuerdo. Por el momento, Israel no se ha pronunciado al respecto.

En un breve comunicado, la organización terrorista indicó que “Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada por los mediadores egipcios y cataríes”.

De acuerdo con fuentes del grupo citadas por AFP y EFE, Hamas y sus facciones “aceptaron sin pedir enmiendas” el plan, que también incluye la retirada parcial de tropas israelíes de zonas recientemente ocupadas. En paralelo, medios palestinos señalaron que el acuerdo prevé intercambios de 10 rehenes israelíes por 150 prisioneros palestinos, además de la autorización para el ingreso masivo de convoyes humanitarios.

La confirmación, reseñó Efe, se produce tras informaciones de medios israelíes y árabes que indicaban que la milicia habría dado luz verde a un acuerdo parcial que incluiría la liberación de algunos rehenes y la retirada de tropas israelíes de sectores del norte y este del enclave.

Según una fuente egipcia citada por EFE, la decisión de Hamás se tomó después de una reunión con mediadores egipcios y cataríes en la que participaron los líderes de la delegación palestina.

El plan contempla congelar las operaciones militares de Hamás en Gaza, establecer un alto el fuego por 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria para aliviar la grave crisis que enfrenta la población del enclave.

“La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de camiones de ayuda humanitaria y retirará a sus soldados de algunas zonas donde había ingresado tras el fracaso del alto el fuego del 2 de marzo”, explicó la fuente.

Las negociaciones se desarrollaron con la participación de representantes de Hamas en Egipto, bajo mediación conjunta egipcia y qatarí. El objetivo es allanar el camino hacia un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023, cuando los militares del grupo terrorista, Hamas, atacó territorio israelí, asesino a cientos de personas, entre ellos muchos ni{os y adultos mayores y secuestró a decenas de personas. La confirmación llegó después de que el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, recibiera al jefe de Gobierno y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y reafirmaran la importancia a sus “continuos esfuerzos” para un “alto el fuego inmediato” en el enclave que permita la entrada “urgente y sin trabas” de ayuda humanitaria y asegure la liberación de rehenes.

Tras el anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que Hamás solo acepta volver a negociar debido a la presión militar de Israel sobre la ciudad de Gaza. Por su parte, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que los islamistas enfrentan una “presión inmensa”.

Más tarde, el ministro de Defensa israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, se manifestó en contra de un posible acuerdo “parcial” de alto el fuego, argumentando que la milicia islamista solo ha suavizado sus demandas porque teme la ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza.

“Hamas está bajo una gran presión debido a la conquista de Gaza porque entiende que esto eliminará al grupo. Está tratando de detener esto a través de devolver un acuerdo parcial. Esta es exactamente la razón por la que no podemos rendirnos” (Europa Press).