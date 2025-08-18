¿Hamás tiene ya un monumento en la CDMX?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El peligro de normalizar la propaganda extremista en el corazón de la capital

Este domingo, en pleno centro de la Ciudad de México, apareció un “antimonumento” con mensajes pro Palestina y en apoyo al grupo terrorista Hamás, colocado frente al Hemiciclo a Juárez y a escasos metros del Museo Memoria y Tolerancia.

El hecho no es menor: más allá de lo simbólico, plantea preguntas que tocan la raíz de nuestra convivencia social.

Colocar una estructura fija en la vía pública no es un acto improvisado: requiere permisos de la alcaldía Cuauhtémoc y del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Se otorgaron esos permisos o simplemente se permitió la instalación por omisión? ¿Qué mensaje da el gobierno al tolerar propaganda extremista en uno de los puntos más emblemáticos de la capital?

2. ¿Quién se hace responsable de los daños?

La instalación vino acompañada de pintas y daños a monumentos, mobiliario urbano y espacios públicos. Una vez más, los ciudadanos se preguntan: ¿la ley aplica solo para algunos? ¿El espacio público es de todos o de quienes lo tomen por la fuerza?

3. ¿Por qué solo algunas causas tienen voz?

Aquí surge una pregunta incómoda:

Si se permite un monumento pro Palestina y pro Hamás, ¿por qué no se instalan también monumentos que recuerden las atrocidades en Irán, Siria, Sudán, Ucrania o las de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y de otros países en tránsito por México?

¿Por qué no se coloca un antimonumento por las víctimas del terrorismo en Israel, entre ellos niños, mujeres, hombres, judíos, musulmanes y cristianos asesinados o secuestrados por Hamás —incluidos mexicanos entre los rehenes?

¿Quién decide qué causas merecen un espacio y cuáles se silencian?

4. ¿Qué intereses y recursos hay detrás?

No se trata de un acto espontáneo con cartulinas: hablamos de una estructura metálica fija, con costos de diseño, transporte e instalación. ¿Quién financia esto y con qué propósito? ¿Qué intereses —nacionales o internacionales— están detrás de una acción que busca sembrar división y manipular la narrativa desde el corazón de México?

5. La contradicción del espacio público

El contraste no podría ser mayor: a unos pasos, el Museo Memoria y Tolerancia trabaja para educar contra el odio y la violencia. Afuera, se erige un símbolo que los alienta y legitima.

¿Es tolerancia permitir que se difunda la propaganda de un grupo terrorista? ¿O estamos confundiendo tolerancia con indiferencia ante el extremismo?

6. El papel de la ciudadanía

La pregunta final nos involucra a todos:

¿Qué haremos como ciudadanos?

¿Aceptaremos pasivamente que se normalicen estas expresiones extremistas?

¿No deberíamos exigir un monumento que recuerde a los secuestrados por Hamás, a los miles de asesinados en Israel el 7 de octubre y a todas las víctimas inocentes de la violencia en nombre de una causa?

Y todavía más: ¿no sería más justo que quienes tienen recursos para estas estructuras los dedicaran a ayudar a niños sin alimentos, enfermos sin medicinas, adultos mayores abandonados y tantas otras necesidades urgentes de nuestro país, en lugar de gastar en propaganda ideológica?

Reflexión final

Lo ocurrido en Avenida Juárez es más que un acto de protesta: es un precedente peligroso.

Si hoy se permite un monumento pro Hamás, mañana cualquier grupo —sea cual sea su causa— podrá apropiarse del espacio público, incluso con mensajes de odio y violencia.

La Ciudad de México está frente a una decisión histórica: ¿permitirá ser un escaparate para la propaganda extremista, o defenderá el orden, la legalidad y la memoria de las verdaderas víctimas de la violencia y el terrorismo?

La colocación de un monumento pro Hamás en el corazón de la CDMX no puede pasar inadvertida ni normalizarse como un simple acto de protesta. Es un ataque simbólico a la memoria, a la verdad histórica y a la seguridad ciudadana.

El silencio de las autoridades es cómplice. No se puede permitir que el espacio público se convierta en escaparate del extremismo y de la propaganda de un grupo terrorista.

Invitamos a nuestros lectores a opinar, manifestar su inconformidad y exigir a las autoridades el retiro inmediato de esta estructura, así como que se aclaren las condiciones de su colocación y financiamiento.

Tu voz es necesaria: no permitamos que en México se legitime el odio ni el terrorismo bajo la máscara de una “lucha social”.