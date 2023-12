Hamas utilizó violaciones a mujeres como arma de guerra, para humillar y dañarlas, así como para aterrorizar a la población israelí

– A las víctimas de violaciones no se les está creyendo. Organizaciones internacionales como ONU Mujeres permanecieron en silencio por casi dos meses.

Las agresiones sexuales y violaciones fueron una de las herramientas utilizadas por los miembros de Hamas que ingresaron al sur de Israel el pasado 7 de octubre, a fin de aterrorizar, generando un daño directo y humillación a la víctima al tiempo que siembra miedo a la población.

En el sorpresivo ataque de Hamas, donde más de 3,000 terroristas ingresaron a territorio israelí atacando kibutzim (aldeas) cercanos a la Franja de Gaza, lanzaron miles de cohetes dejó terribles consecuencias como las más de 1,200 personas asesinadas, miles de heridos y alrededor de 240 personas secuestradas y llevadas a Gaza; pero hay un aspecto que ha recibido poca atención y es uno de los más terribles: las violaciones y agresiones sexuales que sufrieron las mujeres por parte de los terroristas.

La Embajada de Israel en México llevó a cabo un briefing con medios de comunicación enfocado a este terrible accionar ejercido mujeres israelíes y de otras nacionalidades durante la masacre del 7 de octubre.

La Embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, señaló que la violencia de género que sufrieron las mujeres incluyó el ser arrastradas, golpeadas, siendo víctimas además de violaciones en grupo y mutilaciones antes de ser asesinadas, lo cual es clasificado por la comunidad internacional como crímenes de lesa humanidad.

Apuntó que, conforme las autoridades fueron encontrando los cuerpos de las mujeres asesinadas, el personal forense comenzó a identificar rastros de agresiones sexuales nunca antes vistas “difíciles de ser descritas con palabras”.

“Lamentablemente organizaciones internacionales como ONU Mujeres y otras, que tienen como su bandera la protección de las mujeres y sus derechos, así como el estar de su lado, el creer en sus acusaciones de violencia sexual y acoso mediante movimientos como el Me Too, todas ellas se quedaron calladas durante dos meses”.

“No condenaron a Hamas, no condenaron los crímenes sexuales de los terroristas. Eso es deplorable y es una vergüenza para toda la comunidad internacional”, sentenció la diplomática israelí.

Agregó, la Embajadora Einat Kranz Neiger, que algunas personas que estuvieron secuestradas en la Franja han hecho relatos sobre la violencia sexual contra las mujeres llevadas a la fuerza a Gaza, de las cuáles 20 permanecen secuestradas y padeciendo estos ataques, a lo que se suma el hambre, maltrato y aislamiento. Por ello la urgencia de liberarlas junto al resto de las personas en manos de los terroristas.

La socióloga Jessica Nevó, investigadora sobre la violencia de género, nacida en Argentina viviendo en Israel desde 1978; recordó que luego de la guerra de Bosnia en la década de los 90 del siglo pasado, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia clasificó a las agresiones sexuales y violaciones utilizadas como arma de guerra, como crímenes de lesa humanidad. Luego del ataque de Hamas, Israel reconoció que sus mujeres fueron víctimas de agresiones de este tipo.

“Fue un proceso gradual de darnos cuenta las sociólogas, terapeutas, activistas y abogadas dentro del gobierno; de armar el rompecabezas con base a la información, como lo son las grabaciones de las cámaras de video que llevaban los terroristas de Hamas, que mostraban a mujeres siendo víctimas de abusos, otras ya fallecidas sin ropa, y manuales de violaciones que se encontraron sobre los cuerpos y autos de los terroristas, donde se encontró, además, que cada grupo de ataque tenía un comandante de violencia de género”.

Una fuente adicional fueron los testimonios de los sobrevivientes de la masacre, quienes observaron las agresiones sexuales, así como de médicos, policías, elementos del ejército, entre otros, que han narrado lo visto, haciendo énfasis en la fijación de los terroristas por provocar heridas en los genitales. Cabe destacar que se cuenta con pocos relatos de víctimas de esta violencia, ya que casi el 100 por ciento de las mujeres que lo vivieron, fueron asesinadas.

Otro de los descubrimientos hechos al revisar los cuerpos de los terroristas fue el uso de la droga llamada Captagón, una de las tantas similitudes de Hamas con ISIS -Estado Islámico- al ser utilizada también por sus integrantes, sustancia que provoca la disminución del criterio moral de sus consumidores, borrando el límite entre lo correcto e incorrecto. Lo cual permitió también entender la euforia de los atacantes.

Ante todo esto, por desgracia, Jessica Nevó reconoció que en Israel no hay una sola persona que no tenga un familiar o persona cercana, víctima de la actividad terrorista de Hamas, lo cual es una “herida abierta que mantiene en shock a la gente en Israel”. Siendo incierta la manera en que Israel y su gente podrá sanar el daño.

Paula Rosenberg, periodista, presentadora de televisión y experta en temas de género en los medios de comunicación, lamentó que la violencia de género registrada por los terroristas de Hamas no ha recibido la atención que se requiere debido a su gravedad y sorprendentemente en esta ocasión, contrario a lo impulsado por el movimiento Me Too, a nivel global no se le está creyendo a las mujeres, y las organizaciones han callado.

“Cuando las organizaciones internacionales de Derechos Humanos no toman en serio las denuncias de las mujeres israelíes, envían un mensaje peligroso: la validéz de los reclamos de violencia de género puede estar sujeta a la geopolítica y a prejuicios culturales como la religión, raza u origen”.

“Este escepticismo no sólo afecta a las mujeres en Israel, sino que socava la lucha global contra la violencia de género”, denunció.

En referencia al manejo informativo sobre la violencia sexual ejercida por Hamas, subrayó que a las víctimas no las define haber sufrido estas agresiones, cada una de ellas tiene una historia detrás que también puede ser contada.

Recomendó al usar imágenes que exponen lo sufrido, acompañarlas con fotografías de su vida cotidiana, su día a día. Un ejemplo de la presentación a las historias de estas mujeres es el proyecto #MomToo que visibiliza y da voz a las madres de las secuestradas y violadas.

“La violencia de género en conflictos como el israelí-palestino puede tener consecuencias globales, la responsabilidad que tienen los periodistas de reportar de manera equitativa y sin prejuicios incluyendo todos los aspectos”, dijo Paula Rosenberg.

La Embajadora Einat Kranz Neiger aprovechó la oportunidad para recordar que la actividad militar en Gaza, no es contra su población, sino contra la organización terrorista Hamas que busca aniquilar a “los infieles”, incluidos judíos y todo aquel que no practica el islam. En este sentido, “todo palestino que esté del lado de la paz y quiera negociar, serán la contraparte para encontrar soluciones en el futuro”.

Comentó, también, que Hamas comete un doble crimen de guerra, atacando a los civiles de Israel, como se vio el 7 de octubre y con el disparo de más de 11,000 cohetes contra territorio israelí hasta la fecha, de los cuales cabe destacar, cerca de 1,100 han caído en la misma Franja, poniendo en peligro y dañando a los ciudadanos de Gaza.

En segundo lugar, es en contra de la propia población, utilizándola como escudo humano, al esconderse y operar desde escuelas, mezquitas y hospitales. Al respecto Israel hace lo posible para minimizar el daño a civiles no involucrados, avisándoles, mediante folletos y llamadas telefónicas, para que se desplacen de las zonas de riesgo.