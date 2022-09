Abed al-Rahman Hazem, el hermano del terrorista que llevó a cabo un ataque mortal en un bar de Tel Aviv hace cinco meses, murió durante los enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las organizaciones terroristas palestinas en la ciudad cisjordana de Jenin.

Según los relatos palestinos, los soldados de las FDI habían rodeado una casa cuando se produjo una explosión, y el video de la escena mostró un incendio en el sitio. Una fuente de seguridad dijo a la emisora israelí Kan que los terroristas habían intentado lanzar un explosivo a las tropas israelíes, pero que el dispositivo detonó dentro del edificio.

Imágenes adicionales mostraron fuertes intercambios de disparos en las estrechas calles de Jenin, apodada la “capital del terror palestino” por algunos observadores.

La Unidad del Portavoz de las FDI anunció que las fuerzas israelíes estaban operando en la ciudad y que habían eliminado el objetivo de la incursión antiterrorista.

Abed al-Rahman Hazem era el hermano de Ra’ad Hazem, el terrorista palestino que mató a tres personas en un ataque a tiros en abril en el bar Ilka en el centro de Tel Aviv. El padre de Ra’ad, Fathi Hazem, y otros miembros de la familia han estado prófugos desde el ataque terrorista. Fathi ha hecho con frecuencia declaraciones incitando a la violencia en videos compartidos por los medios de comunicación palestinos.

Las tensiones se han estado calentando en los últimos días, con las fuerzas de seguridad operando en múltiples frentes. El martes, la policía se enfrentó con alborotadores palestinos en el este de Jerusalén por tercera noche consecutiva. Los medios locales informaron que las autoridades israelíes creen que los disturbios podrían continuar durante semanas, ya que las fuerzas del orden están viendo un aumento en la incitación que rodea el Monte del Templo.

