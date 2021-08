Artem Dolgopyat es un héroe nacional israelí. Gimnasta campeón de un país pequeño con pocos atletas de clase mundial, Dolgopyat ganó la segunda medalla de oro de Israel en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Dolgopyat es también símbolo de una antigua controversia. Según la ley israelí, todos los matrimonios deben ser realizados por autoridades religiosas legalmente reconocidas. Para los judíos, eso significa el Gran Rabinato, que está dominado por funcionarios haredi (los llamados "ultraortodoxos").

Aunque emigró bajo la ley de retorno de Israel, que garantiza la ciudadanía a cualquiera que tenga al menos un abuelo judío, el Gran Rabinato no reconoce al Dolgopyat nacido en Ucrania como religiosamente judía, porque su madre no lo es. Como resultado, Dolgopyat no puede casarse con su novia de toda la vida en el Estado de Israel.

Es una situación común. Dolgopyat se encuentra entre unos 400.000 inmigrantes israelíes que no son legalmente judíos. Como resultado, no pueden participar en matrimonios reconocidos. Las parejas interreligiosas enfrentan problemas similares.

Sin embargo, eso podría estar cambiando. Una nueva encuesta realizada por el grupo de libertad religiosa Hiddush encontró que el 65 por ciento de los judíos israelíes favorecen el establecimiento del matrimonio civil, fuera de la autoridad del Gran Rabinato.

No es sorprendente que los partidarios de los partidos de izquierda apoyen el concepto. Pero la mayoría de los votantes del conservador Likud e Yisrael Beteinu sostuvo la misma opinión. Y hay indicios de que la opinión está cambiando en la comunidad haredi. La semana pasada, el vicealcalde haredi de Jerusalén, Haim Cohen, escribió una columna considerando una separación más nítida entre religión y estado.

La idea de que tanto las comunidades religiosas como los gobiernos se benefician de distintas esferas de funcionamiento es un elemento clásico del liberalismo occidental. Según el estudio de Hiddush, esa opinión sigue siendo muy impopular entre los votantes haredi, al menos en lo que respecta al matrimonio. Sin embargo, a pesar de las denuncias mordaces del gobierno actual, el liderazgo haredí parece estar reconociendo los límites prácticos de su capacidad para regular a la mayoría no haredí. Es posible que Dolgopyat y otros en su situación no tengan que esperar mucho más.