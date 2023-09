Heroico; el Ejército, entre el terror y la patria

La educación a través de la violencia y con pretexto de formar carácter son una especie de secreto a voces y un pacto entre los soldados cuando están en formación, sin embargo, la cinta Heroico de David Zonana, busca evidenciar casos basados en la vida real tratados con la crudeza de la realidad.

“Yo creo que esta película tiene la capacidad de poner sobre la mesa una temática muy relevante y muy necesaria. Creo que se debe empezar a hablar de esta institución y el hermetismo que hay dentro de ella, es una manera de exigir que haya diálogo”, contó Zonana.

“No creo que toda la institución sea mala o que sea la causa de todos los males del país, pero sí creo que tiene una relevancia en nuestro día a día; habla sobre la violencia en nuestro país y la aborda desde otro ángulo, desde la formación de estos jóvenes a quienes se les transforma con estas prácticas”, continuó el cineasta.

Heroico también explora las razones por las que los jóvenes se alistan en el Ejército y al mismo tiempo sostiene Zonana que muchas veces su génesis está en la pobreza.

“Desde luego, la carencia es una parte importante para esta decisión, el Ejército ofrece mucho mejores oportunidades a las personas, un trabajo seguro, una paga segura, pero el costo es la tortura para formar carácter.

“Hay mucha gente que defiende estos métodos, pero yo sinceramente no creo que estos no afecten a esas personas, que no las vuelvan agresivas y con resentimiento, simplemente tienen licencia para cometer atrocidades muchas veces y claro que no podrían cuidar a la sociedad civil”, destacó.

Esta cinta cuenta la historia de un adolescente al que la necesidad lo lleva a enlistarse en el Heroico Colegio Militar con la esperanza de una mejor vida y facilidades. Sin embargo, sus superiores lo embaucan en una experiencia violenta que lo cambiará de por vida.

“Para mí es un problema muy significativo porque vemos cómo la violencia aterra al país, pero es la que educa a quienes se supone nos defiende, en realidad hacen lo mismo solo que unos con licencia, y bueno, esto se trata de un sistema. A los nuevos en el Ejército los quiebran, los modifican, los hacen odiar y eso lo replican con los nuevos y los nuevos lo harán con otras generaciones.

“No creo que una película cambie la situación pero sí creo que puede llevar a cuestionarnos qué tan bien o qué tan mal es lo que se hace ahí dentro, pero sobre todo, puede apelar a nuestro lado más humano”, destacó Zonana.

La cinta aún no ha sido estrenada, sin embargo, el trailer ya ha generado diferentes reacciones, las cuales la han convertido en una cinta muy controversial.

“Si despierta reacciones de gusto y de repudio creo que entonces cumplí el cometido con la película. Por un lado me da gusto que haya gente que cuente sus experiencias dentro de la institución porque eso habla de que no a todos se les pudo deshumanizar y volver parte de un sistema de violencia del todo.

“Pero del otro lado están quienes se enojan, quienes creen que es una calumnia y que además demuestran cómo la violencia es su realidad porque he recibido amenazas y no obstante hace enojar a toda una clase política en la que el ejército forma parte esencial de su constitución. Para mí es importante también denunciar esto porque no sabes si realmente van a atentar contra ti, pero lo cierto es que el cine lo hago sin miedo”, aseguró el cineasta.