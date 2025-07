Herzog a la delegación judía estadounidense: Debemos pedir a gritos un acuerdo

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presidente Isaac Herzog recibió el lunes en la Residencia presidencial de Jerusalén a una delegación de la Conferencia de presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, encabezada por la presidenta Betsy Korn y el director ejecutivo William Daroff. Durante la reunión estuvieron presentes Kobi e Idit Ohel, padres del rehén Alon Ohel, de 22 años, así como su hermana menor, Inbar. Alon fue secuestrado por terroristas de Hamás durante el festival Nova el 7 de octubre de 2023 y lleva 654 días en cautiverio en Gaza.

Durante la apertura del encuentro, Herzog agradeció la visita y señaló la relevancia del respaldo constante de la delegación. En sus palabras, reconoció la presencia de los familiares del rehén: “Me siento muy honrado de tenerlos a todos aquí. Este es un momento muy importante. Me complace tener con nosotros a los padres de Alon Ohel, son héroes”.

El presidente destacó que la situación de los secuestrados constituye la prioridad absoluta de Israel. Señaló que hay negociaciones activas en curso con mediadores internacionales en Catar. Agradeció el respaldo del presidente Donald Trump y expresó su expectativa de que Egipto, Estados Unidos y Catar actúen con mayor firmeza. “Hamás sigue perdiendo la oportunidad. Su incomprensión de la realidad está creando un enorme sufrimiento y estragos para su propio pueblo”, afirmó. Reiteró la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita la liberación de los secuestrados: “Israel ha ido muy lejos. Es hora de que Hamás vaya lo más lejos posible para que veamos a nuestros hijos e hijas, a los 50, de vuelta a casa”.

Herzog expresó el deseo de ver a Alon libre y reunido con su familia: “Queremos ver a Alon aquí, tocando el piano”, afirmó. Idit Ohel, madre del rehén, describió el estado de su hijo: “Alon es un civil inocente que estuvo en el festival Nova. Fue secuestrado de un refugio antiaéreo y resultó herido. Está ciego de un ojo, y el otro también está dañado. Tiene metralla por todo el cuerpo. Está desnutrido, hambriento y encadenado por las piernas. No sabemos mucho, pero sabemos que está vivo, y lo sabemos gracias a los rehenes que han regresado”.

La madre pidió el respaldo continuo de la comunidad israelí e internacional: “Cuando decimos que los necesitamos, lo decimos en serio. ¿Qué es Israel sin que tú estés ahí para nosotros, esperando, orando y haciendo todo lo que has estado haciendo desde el 7 de octubre hasta hoy?”. Agregó que la experiencia del secuestro ha afectado a toda la sociedad: “Todo Israel siente que hemos sido tomados como rehenes, no solo las familias, no solo los rehenes, toda la comunidad israelí”.

Al cerrar el encuentro, Herzog formuló un llamado enfático a intensificar los esfuerzos diplomáticos: “Debemos hacer resonar este mensaje ahora, porque en muchos sentidos es ahora o nunca. Esta es la clave para cambiarlo todo, desde la situación humanitaria en Gaza hasta el futuro de la región”.