Herzog en el Congreso Sionista Mundial: “Estamos orgullosos de nuestro sionismo y nunca lo abandonaremos”

El presidente israelí Isaac Herzog inauguró este martes en Jerusalem la 39ª edición del Congreso Sionista Mundial, con un mensaje de unidad y resiliencia frente a quienes buscan socavar la legitimidad de Israel.

“Los que antes nos llamaban ‘zhids’ ahora nos llaman ‘zios’”, dijo Herzog, aludiendo a términos despectivos utilizados históricamente contra judíos y sionistas. “Pues bien, estos ‘zios’ hemos vuelto a nuestra tierra”, añadió, despertando una ovación entre los asistentes.

El evento, considerado el más grande en la historia del Congreso Sionista Mundial, reúne a cientos de delegados de Israel, Estados Unidos y decenas de comunidades judías del mundo. Durante las próximas jornadas se debatirán y votarán temas clave para el pueblo judío, incluyendo medidas sobre identidad, seguridad y cooperación global.

El presidente de la Organización Sionista Mundial (WZO), Yaakov Hagoel, destacó el momento histórico que atraviesa Israel: “Hace 128 años, en Basilea, Herzl soñó con una nación. Hoy, nosotros le estamos dando alma a esa nación”, afirmó.

La edición de este año llega tras una participación récord en las elecciones de la WZO realizadas en Estados Unidos, donde más de 224.000 judíos estadounidenses emitieron su voto, de un total de 265.000 sufragios contabilizados en todo el mundo.

Herzog, en su discurso, también hizo referencia al contexto nacional marcado por los dos años de conflicto con Hamás en Gaza. “Sin duda, este congreso no es uno más. Es un congreso de introspección nacional, un espacio para reflexionar sobre quiénes somos y cómo seguimos reconstruyendo nuestro país”, expresó.

El Congreso Sionista Mundial, creado por Theodor Herzl en 1897, se reúne cada cinco años y constituye el órgano representativo más importante del movimiento sionista global, con capacidad de definir políticas e influir en las principales instituciones del pueblo judío.