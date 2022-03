Isaac Herzog, presidente de Israel, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan. El encuentro se produjo a un día de anunciarse la apertura de la embajada de Singapur en el territorio israelí.

Herzog escribió un mensaje en las redes sociales sobre esta reunión. «Encantado de reunirme hoy con el Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur. Lo felicito por la decisión de abrir una embajada en Israel, un gran avance para los lazos desde que se establecieron relaciones en 1965«, aseguró.

Además, el presidente israelí que ambos países continuarán «cooperando para fortalecer las relaciones entre los dos estados». En los próximos días se sabrán más detalles sobre la inauguración de la embajada de Singapur en Israel

El diplomático singapurense también dejó sus conclusiones luego del momento compartido con Herzog. «Fue un honor encontrarme al presidente israelí hoy. Tuvimos un intercambio de puntos de vista amplio y fluido sobre los desarrollos regionales y globales. Discutimos las contribuciones históricas y multifacéticas hechas por la comunidad judía de Singapur«, escribió.

Honoured to call on Israeli President @isaac_herzog today. We had a free flowing and wide-ranging exchange of views on regional and global developments, and discussed the historic and multifaceted contributions made by the Singapore Jewish community. pic.twitter.com/fYJ3zvtxNm

— Vivian Balakrishnan (@VivianBala) March 22, 2022