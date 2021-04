Cada 19 de abril, nos reunimos en la piedra en la Plaza Conmemorativa del Gueto de Varsovia en Riverside Park para conmemorar el aniversario del mayor ejemplo de resistencia armada judía al Holocausto con una academia que recuerda a las víctimas y combatientes del mayor crimen de la historia.

Debido a la pandemia, esta es nuestra segunda academia virtual. Únase al Congress for Jewish Culture, Friends of the Bund, the Jewish Labor Committee, y the Workers Circle, en asociación con the California Institute for Yiddish Culture and Language, the Montreal Workers Circle, y YIVO Institute for Jewish Research en "we remember". זכר געדענק