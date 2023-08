Historiador Yehuda Bauer: «Los propios políticos de Israel se suman a la distorsión global del Holocausto»

A sus 97 años, el eminente historiador del Holocausto israelí Yehuda Bauer se mantiene ocupado en su casa del tranquilo barrio de Beit HaKerem, en Jerusalem. Con la carga de trabajo de un hombre mucho más joven, está traduciendo documentos para Yad Vashem mientras trabaja en un nuevo libro que espera publicar el año que viene.

Según las fuentes de The Times of Israel, tiene a su lado un poco de «lectura ligera»: la página de opinión de ese día de un diario hebreo de izquierdas y una novela que está leyendo, «Memorias de un antisemita», que detalla el ascenso de los nazis al poder a través de los ojos de un narrador distante y vagamente antisemita.

A lo largo de su dilatada carrera, Bauer ha publicado más de 40 libros sobre el Holocausto y el antisemitismo, y las reacciones judías al respecto. Sus primeras investigaciones se centraron en la resistencia organizada judía al régimen nazi, pero su obra más reciente aborda temas más amplios sobre el antisemitismo y la importancia histórica del Holocausto.

La inminente cuestión de si las generaciones futuras recordarán el Holocausto, una preocupación de la comunidad judía organizada durante décadas, no parece preocupar a Bauer. Le preocupa más su tergiversación. En una amplia entrevista realizada en julio, habló, entre otros temas, de los peligros del nacionalismo extremo, de la definición de antisemitismo y de su nuevo libro en preparación.

Las cifras respaldan la preocupación de Bauer por la tergiversación histórica: Las encuestas realizadas en Estados Unidos y Europa han demostrado que una gran parte del público en general carece de conocimientos básicos sobre el Holocausto y, aunque no lo niega abiertamente, a menudo se hace eco de mitos sobre el genocidio. Según Bauer, los israelíes tampoco son inmunes a estas falsedades.

«La memoria del Holocausto se preserva, muy a menudo de mala manera, con malentendidos, conclusiones erróneas y análisis equivocados. Pero siempre está ahí», afirma.

Los culpables de estos análisis erróneos, afirmó Bauer, son los políticos israelíes, «sean del color que sean, pero especialmente de derechas».

«Lo interpretan de forma nacionalista. Utilizan el Holocausto como herramienta política», afirmó. «Esto es especialmente cierto en el caso del primer ministro. No tiene ni idea, simplemente no tiene ni idea de lo que pasó. Trata con Irán, sabe algo de Irán; no sabe nada del Holocausto».

En el pasado, Bauer ha criticado a Netanyahu por sus declaraciones sobre el Holocausto, incluida su infame afirmación de que Hitler solo tuvo la idea del genocidio de los judíos europeos tras su reunión con el muftí de Jerusalem, Amin al-Husseini. Bauer corrigió la afirmación, señalando que los alemanes habían empezado a aniquilar a los judíos medio año antes de que Hitler y el muftí se reunieran.

Irritado por los «discursos nacionalistas» en la ceremonia anual de conmemoración del Holocausto de Yad Vashem en Yom HaShoah, el día de la memoria del Holocausto en Israel, Bauer tomó la decisión de boicotear el acto.

«Los discursos que se pronunciaban allí eran tan estúpidos que no pude soportarlo más», dijo. «Siempre empezaban con un testimonio que alguien les proporcionaba, y luego los oradores se dirigían a Irán, y a los palestinos, etcétera, etcétera. Como si esto tuviera algo que ver con el Holocausto».

Bauer nació en 1926 en Praga (Checoslovaquia) y emigró a la Palestina del Mandato Británico en 1939. En su juventud, antes de la independencia de Israel, Bauer fue miembro del partido socialista Mapam y, antes de 1948, se alineó con el flanco izquierdo del partido, oponiéndose a sus elementos más nacionalistas encarnados por el antiguo comandante del Palmach, Yigal Allon, que más tarde se separó del partido para formar el suyo propio.

«Al principio pensé que existía la posibilidad de un Estado binacional [durante el Mandato], un acuerdo con lo que yo veía como las partes progresistas de la sociedad árabe. Esperaba que hubiera una especie de acuerdo binacional, pero me di cuenta de que era imposible. Me convertí en partidario teórico de una solución de dos Estados; digo teórico porque en la práctica no funciona», afirmó.

Bauer es aún más cínico sobre las perspectivas de paz en la actualidad, sobre todo bajo el gobierno actual, cuyos políticos ridiculiza como «fascistas, violentos nacionalistas fundamentalistas, religiosos y criminales».

Al hablar del Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, Bauer trazó una nítida línea entre la descripción «fascista» y «judeo-nazi», término acuñado por su difunto colega Yeshayahu Leibowitz para describir a los nacionalistas israelíes de extrema derecha.

Leibowitz «llegó a un extremo que no me parece correcto», dijo. «No se puede acusar de neonazismo a los israelíes, ni siquiera a los fanáticos religiosos nacionalistas».

Sin embargo, coincide con Leibowitz en las nefastas consecuencias de la continua ocupación militar israelí en Cisjordania.

«Estamos ocupando a gente que nos odia, y eso no es bueno. Mientras esté en el poder el tipo de gobierno nacionalista que tenemos, no hay posibilidad de solución», afirmó.

«Cualquiera de 18 años, mujer u hombre, armado de arriba abajo, puede entrar en cualquier casa palestina a las tres de la mañana y llevarse a alguien, causando traumas al resto de la familia, a los niños especialmente», dijo. «Eso, por supuesto, crea oposición. Es una receta para los ataques terroristas contra los judíos».