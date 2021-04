Estamos viviendo momentos históricos. ¿Quién podría imaginar hace tan solo un año que hoy, Yom Hashoa, uno de los días más emotivos y tristes del calendario judío, se estaría celebrando en Dubai un evento en homenaje a los seis millones de judíos asesinados?

United with Israel es testigo de un homenaje histórico a los seis millones de judios asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Es el primer homenaje por Yom Hashoa celebrado en Dubai en la historia. El evento tuvo lugar en el Youth Hub de Dubai.

Durante el homenaje Yoseph Haddad, un activista social y CEO de Together – Vouch For Each Other, que trabaja para cerrar las brechas entre judíos y árabes, dijo: «Hoy manifestamos nuestra solidaridad con el Pueblo Judío al recordar a los seis millones de judíos asesinados en la mayor masacre de la historia, el Holocausto».

Durante la ceremonia el enviado de Chabad en Dubai, Zvi Kogan pronunció una de las oraciones más celebres durante Yom Hashoa, el Yiscor (Recuerdo).

El Director de ISRAELis, Eyal Biram, destacó la gran unión existente entre el pueblo de Israel y el pueblo emiratí, desde la firma del histórico acuerdo de paz entre ambas naciones. «Al estar aquí tenemos la oportunidad de iluminar y vislumbrar un futuro mejor. Estamos aquí para enseñar que en unas pocas décadas no solo habrá paz entre Israel y EAU, sino entre muchos más países árabes».

El evento finalizó con el encendido de seis velas en memoria de los seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto.

El homenaje forma parte del programa #Cousins_Meetup, «Encuentro entre Primos», un encuentro de jóvenes influencers israelíes que participan, junto a los valientes jóvenes emiratíes.

Tras la firma de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, este es otro paso hacia la paz en Oriente Medio.

Nada de esto hubiera sido posible sin los increíbles esfuerzos de la organización ISRAELis.