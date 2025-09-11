Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en el Monumento Viviente de Jerusalén

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Tras el segundo año de la tragedia del 7 de octubre, y mientras el mundo conmemoraba el 24.º aniversario de los atentados terroristas del 11-S, Keren Kayemeth LeIsrael-Fondo Nacional Judío (KKL-JNF), el Fondo Nacional Judío de EE. UU. (JNF-EE. UU.) y la Embajada de los Estados Unidos de América en Israel se reunieron para su ceremonia conmemorativa anual en el Monumento del Valle de Arazim en Jerusalén, en honor a las víctimas de aquellos trágicos sucesos.

El Monumento Conmemorativo Viviente del 11-S se destaca como el único lugar conmemorativo fuera de Estados Unidos que lleva los nombres de todas las víctimas del 11-S. Este singular monumento representa la sólida y duradera relación israelí-estadounidense, basada en valores democráticos compartidos, la paz y un frente unido contra el terrorismo.

A la ceremonia asistieron el embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee; la presidenta mundial del KKL-JNF, Ifat Ovadia-Luski; la presidenta del Fondo Nacional Judío de EE. UU., Deb Lust Zaluda; Talia Tzour Avner, Jefa de Gabinete del Fondo Nacional Judío de EE. UU. en Israel; Thomas Galati, Asesor de Seguridad Nacional de la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades y ex Jefe de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York; Eyal Caspi, Comisionado de la Autoridad de Bomberos y Rescate de Israel; Itzik Oz, Comandante del Departamento de Bomberos del Distrito Sur; Coronel Philip Messer, Agregado Militar de EE. UU.; y otros distinguidos invitados.

También estuvieron presentes Yehudit Levinhar, quien perdió a su hijo Shai en los atentados del 11 de septiembre, y Dafna Elyakim, sobreviviente del cautiverio de Hamás, quien expresó su solidaridad con el dolor de las familias de las víctimas y honró la ocasión cantando junto a Yonatan Artzi, hijo de Shlomo Artzi, y Adi Yehuda, soldado del proyecto “Especial en Uniforme”.

Tras servir fielmente en el Departamento de Policía de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, Thomas Galati actualmente se desempeña como Asesor de Seguridad Nacional de la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades. Anteriormente ocupó el cargo de Jefe de Inteligencia y Antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), y esta noche tenemos el honor de darle la bienvenida.

Durante la ceremonia, representantes de diversas organizaciones y agencias depositaron coronas florales en memoria de las víctimas del desastre, acompañados por marines estadounidenses y bomberos israelíes.

El Monumento Viviente del 11-S fue establecido en 2009 por el KKL-JNF y el Fondo Nacional Judío de EE. UU. La impresionante escultura de bronce de nueve metros de altura fue creada por el artista israelí Eliezer Weishoff y el arquitecto paisajista del KKL-JNF, Yechiel Cohen. Representa la bandera estadounidense doblada en forma de llama conmemorativa. Un fragmento de metal de las ruinas de las Torres Gemelas está incorporado a la base del monumento, que ofrece una magnífica vista de las colinas de Jerusalén y el valle de Arazim.

Ifat Ovadia-Luski, Presidenta Mundial del KKL-JNF: «Los atentados del 11-S no solo fueron un ataque contra Estados Unidos, sino contra todo el mundo libre, y un recordatorio de que la lucha contra el terrorismo es una lucha que compartimos. A lo largo de la historia del Estado de Israel, y más aún desde el 7 de octubre, nos hemos enfrentado al mismo enemigo, con Estados Unidos apoyándonos con valentía y determinación, incluso en sus importantes esfuerzos contra Irán y sus aliados. Este singular monumento conmemorativo en las colinas de Jerusalén simboliza nuestra profunda amistad, cimentada en los valores de la libertad y la esperanza». Deb Lust Zaluda, presidenta del Fondo Nacional Judío de EE. UU.: «Los monumentos conmemorativos importan, pero la memoria por sí sola no basta. Lo que construimos, lo que plantamos, las acciones que realizamos a diario en nuestra vida: así honramos a los caídos. La diferencia entre nosotros y quienes siembran el terror es clara: ellos eligen la destrucción; nosotros elegimos la vida. Ellos son precursores del miedo; nosotros somos arquitectos de la esperanza. Ellos glorifican la muerte; nosotros santificamos a los vivos. Ese es el vínculo entre Estados Unidos e Israel, y es lo que nos fortalece juntos. Por eso, hoy también nos proponemos vivir como personas libres que se niegan a rendirse. Que el poder de la vida y la resiliencia siempre eclipsarán la oscuridad del terror». El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee: «El 11 de septiembre de 2001 es una fecha indeleblemente grabada en nuestra memoria. Otra fecha similar es el 7 de octubre de 2023. Al acercarnos a Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, oremos para que nunca más conozcamos otro 11-S ni un 7 de octubre, para que Hamás y otras organizaciones terroristas sean derrotadas, y para que todos los rehenes sean liberados».