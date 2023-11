Honest Reporting señala – Periodistas de medios internacionales filmaron las atrocidades Hamás – AP, Reuters, NYT o CNN ¿Coincidencia o eran parte del plan?

El 7 de octubre, los terroristas de Hamás no fueron los únicos que documentaron los crímenes de guerra que habían cometido durante su letal matanza en todo el sur de Israel. Algunas de sus atrocidades fueron capturadas por fotoperiodistas radicados en Gaza que trabajan para las agencias de noticias Associated Press y Reuters, cuya presencia temprana esa mañana, en la zona fronteriza violada, plantea serias cuestiones éticas.

¿Qué estaban haciendo allí tan temprano en lo que normalmente habría sido una tranquila mañana de sábado? ¿Fue coordinado con Hamás? ¿Aprobaron los respetables servicios de noticias que publicaron sus fotografías su presencia en territorio enemigo junto con los terroristas infiltrados? ¿Los fotoperiodistas que trabajan por cuenta propia para otros medios, como CNN y The New York Times, notificaron a estos medios? A juzgar por las imágenes de linchamientos, secuestros y asaltos a un kibutz israelí, parece que se ha traspasado la frontera no sólo físicamente, sino también periodísticamente.

AP: ¿Fotoperiodistas o infiltrados?

Cuatro nombres aparecen en los créditos fotográficos de AP desde la zona fronteriza entre Israel y Gaza el 7 de octubre: Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud y Hatem Ali. Eslaiah, un profesional independiente que también trabaja para CNN, cruzó a Israel, tomó fotografías de un tanque israelí en llamas y luego capturó a infiltrados que ingresaban al kibutz Kfar Azza.

HonestReporting obtuvo capturas de pantalla de los tweets ahora eliminados de Eslaiah en X en los que se documentaba parado frente al tanque israelí. No llevaba chaleco de prensa ni casco, y la leyenda en árabe de su tuit decía: “En vivo desde el interior de los asentamientos de la Franja de Gaza”.

ACTUALIZACIÓN: Poco después de la publicación de este artículo, fuimos alertados sobre imágenes de Hassan Eslaiah junto al tanque israelí. Además, ha aparecido una fotografía que muestra a Eslaiah con el líder de Hamás y autor intelectual de la masacre del 7 de octubre, Yahya Sinwar.

Más fotografías que tomó en Kfar Azza muestran a terroristas de Hamás intentando traspasar la valla del Kibbutz y una casa en llamas dentro de la comunidad:

Masoud, que también trabaja para The New York Times, también estuvo allí, justo a tiempo para poner un pie en territorio israelí y tomar más fotografías de tanques. Ali Mahmud y Hatem Ali estaban en posición de tomar fotografías de los horribles secuestros de israelíes en Gaza. Mahmud capturó la camioneta que transportaba el cuerpo del alemán-israelí Shani Louk y Ali obtuvo varias tomas de secuestrados en la Franja.

Curiosamente, los nombres de los fotógrafos, que aparecen en otras fuentes, han sido eliminados de algunas de las fotografías de la base de datos de AP. Quizás alguien en la agencia se dio cuenta de que planteaba serias dudas sobre su ética periodística.

Reuters: El linchamiento como “imagen del día”

Reuters ha publicado fotografías de dos fotoperiodistas que también se encontraban en la frontera justo a tiempo para la infiltración de Hamás: Mohammed Fayq Abu Mostafa y Yasser Qudih.

Ambos tomaron fotografías de un tanque israelí en llamas en el lado israelí de la frontera, pero Abu Mustafa fue más allá: tomó fotografías de una turba de linchadores brutalizando el cuerpo de un soldado israelí que fue arrastrado fuera del tanque.

Reuters tuvo la amabilidad de agregar una advertencia gráfica al pie de foto, pero eso no impidió que los editores la etiquetaran descaradamente como una de las “Imágenes del día” en su base de datos editorial.

Seamos claros: las agencias de noticias pueden afirmar que estas personas simplemente estaban haciendo su trabajo. Desafortunadamente, documentar crímenes de guerra puede ser parte de ello. Pero no es tan sencillo.

Ahora es obvio que Hamás había planeado su ataque del 7 de octubre contra Israel durante mucho tiempo: su escala, sus objetivos brutales y su documentación masiva han sido preparados durante meses, si no años. Se tuvo todo en cuenta: los despliegues, el momento, así como el uso de cámaras corporales y vídeos de teléfonos móviles para compartir las atrocidades.

¿Es concebible suponer que “periodistas” aparecieron por casualidad temprano en la mañana en la frontera sin coordinación previa con los terroristas? ¿O eran parte del plan?

Incluso si no sabían los detalles exactos de lo que iba a suceder, una vez que se desarrolló, ¿no se dieron cuenta de que estaban traspasando una frontera? Y de ser así, ¿avisaron a las agencias de noticias? Sin duda, fue necesario algún tipo de comunicación (antes, después o durante el ataque) para poder publicar las fotos.

* * *

ACTUALIZACIÓN DE REACCIONES: Después de la publicación de este artículo, una portavoz de Associated Press citada por el Daily Wire negó cualquier conocimiento previo del ataque. “La Associated Press no tenía conocimiento de los ataques del 7 de octubre antes de que ocurrieran”, dijo Nicole Meir. “El papel de la AP es recopilar información sobre acontecimientos noticiosos de última hora en todo el mundo, dondequiera que ocurran, incluso cuando esos acontecimientos sean horribles y causen víctimas masivas. AP utiliza imágenes tomadas por profesionales independientes de todo el mundo, incluida Gaza”.

Según Ynet News, CNN ha decidido suspender los lazos con Eslaiah a pesar de no encontrar “ningún motivo para dudar de la exactitud periodística del trabajo que ha realizado para nosotros”.

Reuters y The New York Times no respondieron a las solicitudes de comentarios de los medios.

La Dirección de Diplomacia Pública de Israel en la oficina del Primer Ministro emitió un comunicado diciendo que veía con “severidad” el fenómeno de los periodistas que cubrían las atrocidades de Hamas, etiquetándolos como “cómplices de crímenes contra la humanidad”. El comunicado añadió que la oficina de prensa del gobierno israelí envió una queja oficial exigiendo explicaciones y “acción inmediata” por parte de los medios de comunicación pertinentes.

La Asociación de Periodistas de Jerusalén ha pedido a los medios de comunicación internacionales pertinentes que inicien una investigación exhaustiva sobre las cuestiones que surgen de esta exposición.

* * *

De cualquier manera, cuando las agencias de noticias internacionales deciden pagar por material que ha sido capturado en circunstancias tan problemáticas, sus estándares pueden ser cuestionados y su audiencia merece saberlo. Y si su gente sobre el terreno colaboró activa o pasivamente con Hamás para recibir las vacunas, se les debería pedir que redefinieran la frontera entre periodismo y barbarie.

Traducción del inglés – https://honestreporting.com/photographers-without-borders-ap-reuters-pictures-of-hamas-atrocities-raise-ethical-questions/