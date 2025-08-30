Horror inconcebible: padre muere ante los ojos de sus hijos en atrocidades de Hamás

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En un acto de diplomacia pública que busca sacudir las conciencias globales, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha difundido un impactante fragmento de video capturado por cámaras de seguridad en la casa de la familia Taasa, en el moshav Netiv Ha’asara, durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

Este material, descrito como “muy difícil de ver”, expone las brutales atrocidades cometidas por terroristas de Hamás, y ha sido compartido en el extranjero para recordar al mundo por qué Israel no permitirá que tales horrores se repitan.

El video muestra el momento en que terroristas de Hamás irrumpen en el hogar de la familia y lanzan granadas a la habitación segura donde se refugiaban Gil Taasa, esposo de Sabine, y sus dos hijos menores.

En un acto heroico que genera profunda empatía y rabia, Gil se arroja sobre una de las granadas para proteger a sus hijos, resultando fatalmente herido.

Los niños, heridos pero sobrevivientes, presencian la muerte de su padre en escenas que han sido calificadas como “atrocidades inimaginables”. Uno de los hijos, visiblemente traumatizado, exclama: “Papá está muerto”, mientras el otro llora en shock. Este fragmento no solo enfurece por la crueldad deshumanizada de los atacantes, sino que despierta una empatía abrumadora por las víctimas inocentes que aún luchan por su rehabilitación física y emocional.”

Sabine Taasa, quien perdió a su esposo Gil y a su hijo Or en la masacre, se reunió anoche (jueves, 28 de agosto de 2025) con el Primer Ministro Netanyahu y su esposa Sara. Durante el encuentro, Sabine actualizó a la Sra. Netanyahu sobre el estado de sus hijos sobrevivientes, quienes también resultaron heridos en el ataque y continúan un arduo proceso de rehabilitación. “Agradecemos a Sabine por unirse a este esfuerzo y aprobar la publicación del video”, declaró la Oficina del Primer Ministro, enfatizando que el objetivo es dejar claro que Israel derrotará a Hamás y traerá de vuelta a todos los rehenes.

La declaración conjunta de Netanyahu y Taasa, distribuida hoy, incluye esta sección del video como parte de una campaña global para contrarrestar la negación de las atrocidades del 7 de octubre. Sin embargo, a petición de la familia y para proteger la privacidad de los menores heridos que aparecen en las imágenes, el material no se distribuirá en Israel. “Les pedimos que respeten esta solicitud”, reitera la oficina del Primer Ministro.

Este lanzamiento llega en un contexto de creciente condena internacional hacia las acciones de Israel en Gaza, pero Netanyahu lo utiliza para recordar las raíces del conflicto: las masacres iniciales de Hamás que dejaron más de 1,200 muertos y cientos de rehenes. Fuentes indican que el video ya está circulando en medios extranjeros, generando reacciones de indignación y solidaridad. ¿Cómo puede el mundo ignorar tal barbarie? Esta es la pregunta que Netanyahu plantea al globo, mientras familias como la de Taasa siguen reconstruyendo sus vidas destrozadas.

Diario Judío se une al llamado de respeto a la privacidad de la familia Taasa y condena enérgicamente las atrocidades de Hamás. Este video no es solo un testimonio; es un grito de justicia que debe resonar en todos los rincones del mundo.