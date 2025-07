Hospital israelí Einstein organiza primer hackathon de salud global realizado en Brasil

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Por primera vez en Brasil, MIT Hacking Medicine reunirá en septiembre en São Paulo a profesionales y estudiantes de las áreas de salud, tecnología y negocios para desarrollar soluciones innovadoras enfocadas en dos enfermedades silenciosas que se encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo: el hígado graso con inflamación (MASH) y la inflamación asociada a enfermedades cardiovasculares. [1]

El evento tendrá lugar entre el 5 y el 7 de septiembre, en el auditorio Camilla Bueno, del Centro de Enseñanza e Investigación Einstein. La organización local está liderada por el propio Einstein, a través de Eretz.bio -una de sus áreas de innovación- en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La iniciativa cuenta con el apoyo de Novo Nordisk e InterSystems.

Con una metodología desarrollada por MIT Hacking Medicine y validada en más de 200 ediciones celebradas en cerca de 30 países, el hackathon ya ha impulsado a más de 100 startups y soluciones que han generado un impacto significativo en los sistemas de salud de todo el mundo, contribuyendo a mejorar el acceso, la eficiencia y la calidad de la atención en diversos contextos sociales y económicos. La edición brasileña reunirá a 200 participantes seleccionados, entre profesionales y estudiantes de las áreas de salud, tecnología y negocios, todos comprometidos con la promoción de la innovación en el sistema de salud. El evento contará con mentores nacionales e internacionales líderes en sus áreas de especialización, incluyendo referentes académicos, empresariales e inversores en innovación.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 15 de agosto. La selección de los participantes se realizará a partir de un formulario en el que se valorarán las experiencias previas, el currículum y las motivaciones individuales. El objetivo es garantizar un público plural y complementario, que estimule la creación de soluciones viables con un impacto real en el sistema de salud brasileño.

Durante los tres días del evento, los participantes tendrán acceso a metodologías de design thinking y tendrán el reto de resolver problemas dentro de dos ejes temáticos: la grasa hepática con inflamación, también conocida como MASH (acrónimo de esteatohepatitis asociada a la disfunción meabólica) y la inflamación sistémica asociada a la enfermedad cardiovascular. Los temas fueron elegidos porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y se estima que el número de muertes superará los 22,2 millones para 2030. [2]

Los equipos formados elegirán una de las pistas y trabajarán en grupos multidisciplinarios para comprender los desafíos, co-crear soluciones, recibir mentoría y presentar presentaciones a una junta de evaluación al final del evento. Las ideas ganadoras recibirán mentoría personalizada con expertos del MIT y Einstein.

“Ser sede de la primera edición de MIT Hacking Medicine en Brasil es un hito para el ecosistema de innovación en salud de la región, que representa nuestro reconocimiento como un hub emergente a seguir en el área de investigación y desarrollo. Esta acción refuerza el compromiso de Einstein de promover avances que unan ciencia, tecnología e impacto social. La relación entre Einstein y el MIT nos convirtió en la sede del evento y nuestra trayectoria en investigación, educación e innovación abierta, además del compromiso continuo con soluciones que contribuyen a la transformación de los sistemas de salud, fueron factores decisivos”, dice Rodrigo Bornhausen Demarch, Director de Innovación del Hospital Einstein Israelita.

“La celebración del evento en Brasil, en asociación con instituciones líderes en innovación en el país, refuerza la misión de MIT Hacking Medicine en todo el mundo: inspirar y estimular una comunidad diversa de innovadores y emprendedores de la salud, reuniendo a profesionales de diferentes orígenes y experiencias para co-crear soluciones escalables que aborden los desafíos de salud más urgentes. tanto a nivel regional como global”, refuerzan Lucas Marinho y Lucas Zarconi, miembros del MIT Hacking Medicine y responsables del evento en el país.

“Vivimos un momento de muchos descubrimientos importantes en enfermedades crónicas y metabólicas, que generan la necesidad de encontrar nuevas formas de acercar estas soluciones a la población. Apoyamos el hackathon porque creemos que es necesario encontrar soluciones inusuales para impulsar el cambio y derrotar a estas enfermedades”, dice Allan Finkel, vicepresidente ejecutivo de Novo Nordisk para América Latina.

“Esta asociación refuerza nuestro propósito de fomentar la innovación basada en datos, interoperabilidad e inteligencia”, dice Alexandre Tunes, Country Manager de InterSystems. “Conectar el talento, las instituciones y las tecnologías es fundamental para abordar los desafíos de salud más apremiantes y, por lo tanto, proporcionar un impacto positivo real en la vida de las personas”.

MIT Hacking Medicine Brasil está patrocinado por Novo Nordisk e InterSystems, dos empresas con operaciones estratégicas en salud y comprometidas con el avance de la ciencia y la innovación.

Más información e inscripciones: https://www.eretz.bio/mit-einstein/

[1] Organización Mundial de la Salud. Hoja informativa sobre enfermedades cardiovasculares (ECV). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). Consultado en octubre de 2020.

[2] Virani SS, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2020 Update: A Report From the American Heart Association (Estadísticas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares: actualización de 2020: un informe de la Asociación Americana del Corazón). Circulación. 2020; 141:E139–E596. doi:10.1161/CIR.0000000000000000757