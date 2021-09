Houda Nonoo es ciudadana de Bahréin y es judía. Fue Embajadora de Bahréin en los Estados Unidos. También fue Embajadora no residente en México, Brasil, Canadá y Argentina. Su familia llegó desde Irak en la década de 1880 y es de la segunda generación nacida en el reino del Golfo. La comunidad judía en su punto más alto tenía 1500 personas mientras que ahora tiene alrededor de 50, con las que Nonoo está relacionada directamente. A un día de que se celebre la primera cena de Shabat de la Asociación de Comunidades Judías del Golfo (AGJC), se enorgullece de la paz sin precedentes que se vive en la región tras la firma de los Acuerdos de Abraham.

El papel de Nonoo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su papel ahora con la AGJC y otras organizaciones, es importante para Bahréin como símbolo de las nuevas oportunidades de paz y convivencia que se están formando en la región. ‘‘Estamos haciendo una prueba de sabor para la Jalá. Tenemos a 30 personas trabajando en conjunto, incluyendo muchos diplomáticos, miembros de las comunidades del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y también musulmanes bahreiníes y emiratíes. Estamos uniendo a mucha gente’’, dijo Nonoo. Y agregó que “Cuando nuestros líderes firmaron los Acuerdos de Abraham, querían crear un nuevo Medio Oriente basado en la paz y la prosperidad para todos.’’

El 11 de septiembre de 2020 Bahréin anunció que establecería relaciones con Israel y cuatro días después firmó los Acuerdos en la Casa Blanca. “Desde entonces, hemos visto frutos de los Acuerdos en diferentes aspectos. La Autoridad de Electricidad y Agua de Bahréin (EWA) firmó un acuerdo con Mekorot, para compartir el conocimiento y las tecnologías del agua, incluidas las instalaciones de desalinización, los sistemas de control automatizados para las instalaciones y las actualizaciones tecnológicas”, señaló. Además, aseguró que el Banco Nacional de Bahréin firmó un Memorándum de entendimiento (MOU) con los dos bancos más grandes de Israel, el Bank Hapoalim y Bank Leumi. Mientras que el Centro Médico Sheba en Tel Hashomer y el Complejo Médico Salmaniya en Manama están cooperando en una serie de iniciativas, incluidos programas de intercambio.

Houda Nonoo fue una de las fundadoras de la Sociedad de Derechos Humanos de Bahréin en 2004, que se centró en los derechos de la mujer, de los niños y los trabajadores domésticos. ‘‘Cuando me convertí en secretaria general, eso me impulsó al escenario nacional porque estábamos haciendo muchas cosas buenas por la gente. Su Majestad me nombró en 2006 para el Consejo de la Shura, (la Cámara Alta del Parlamento), donde serví en los comités económicos y financieros.”

Todos los viernes tuitea ‘Shabat Shalom’ y muestra nuevos lugares y fotos de Bahréin. ‘‘Empecé pensando que sería una buena manera de mostrar lo cómoda que me siento como judía en Bahréin. Pero luego se transformó en otra cosa, en una especie de tarjeta de presentación, y ahora cada semana me mandan fotos desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Italia, Colombia, Kenia, Grecia, Kazajstán, Bélgica, Luxemburgo, Uzbekistán, Canadá y otros países. Los números me asombran absolutamente. En menos de nueve meses más de dos millones y medio de personas han visto los tweets y continúan interactuando con ellos. Aquí en Bahréin, la gente también conoce la costumbre y ha sido una manera maravillosa de mostrar de qué se trata el Shabat. Se ha convertido en algo que nos une a todos.”

Su primer viaje a Israel fue en noviembre de 2020 con la delegación del Ministro de Relaciones Exteriores de Bahréin. “Nunca en mi vida pensé que iría a Israel y el tiempo que pasé allí fue absolutamente increíble. Regresé por segunda vez a la semana. Estoy esperando mi tercer viaje y espero volver tan pronto como el COVID lo permita ”, dijo Houda.

La AGJC que se fundó en febrero y reúne a judíos de seis países del golfo también está floreciendo. ‘‘Bajo el liderazgo del Rabino Elie Abadie en Dubái, se celebró recientemente un Bar Mitzvah en Omán y este fin de semana tendremos el primero en 16 años en Bahréin. Tratamos de hacer un evento cada mes. Como gente de esta región debemos trabajar de la mano, tanto musulmanes como judíos.’’

La vida judía en Bahréin también está creciendo. “Comenzamos a remodelar nuestra sinagoga en febrero de 2020, antes de los Acuerdos de Abraham. Con la renovación completada en 2021 la sinagoga ya está lista para su uso’’. El sábado 21 de agosto la sinagoga vio por primera vez una lectura de la Torá que Jared Kushner encargó como regalo a Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa. “Es muy significativo para nosotros usar esta Torá por primera vez este fin de semana, justo cuando se acerca el primer aniversario de los Acuerdos de Abraham, porque los Acuerdos se firmaron con el objetivo de crear una vida mejor para los jóvenes de nuestra región.”