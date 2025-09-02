Huixquilucan alberga más de 2 mil 500 mdd en inversión privada y es uno de los municipios más atractivos para la IP

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La presidenta municipal, Romina Contreras, aseguró que todos los días se avanza en la mejora regulatoria y la simplificación de trámites para que Huixquilucan siga siendo un municipio atractivo para la inversión

Decathlon abrió su quinta tienda en el Estado de México, con una inversión de más de 28 millones de pesos, generando más de dos mil empleos directos e indirectos

Huixquilucan alberga más de 2 mil 500 millones de dólares de inversión privada, como resultado de las políticas públicas implementadas para dar certeza jurídica a la Iniciativa Privada, facilitar la apertura de unidades económicas y reducir la tramitología, además de ser un territorio seguro y en el que más obra pública se desarrolla en la entidad, para mantenerlo comunicado.

Al inaugurar la nueva tienda de la empresa Decathlon en Paseo Interlomas, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, aseguró que la llegada de empresas a esta demarcación es un reconocimiento al momento que vive Huixquilucan, toda vez que, desde 2016, es sinónimo de crecimiento, modernidad e innovación.

“Gracias a las políticas públicas impulsadas desde el gobierno municipal, hoy Huixquilucan es el municipio más seguro del Estado de México. Y eso no es una casualidad, es el resultado de una estrategia firme, constante y coordinada que ha priorizado la seguridad como base para la prosperidad de nuestras familias y como pilar fundamental para atraer nuevas inversiones”, afirmó.

Ante el director de Decathlon México, Miguel Ángel Sánchez Candón, Romina Contreras, señaló que, sumado a ello, en Huixquilucan hay gobernabilidad y todos los días se trabaja en la mejora regulatoria, con el objetivo de simplificar los trámites y facilitar la llegada de nuevas inversiones, lo que ha contribuido para elevar la plusvalía y mantenerse como un territorio atractivo para el sector privado, toda vez que esto genera empleos y mejora la calidad de vida para las y los huixquiluquenses.

“Huixquilucan es su casa y aquí encontrarán un gobierno facilitador, instituciones sólidas y, sobre todo, una comunidad activa, comprometida y con visión de futuro. Deseamos a Decathlon el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, y que esta tienda se convierta en un punto de encuentro para fomentar una vida más activa y saludable para todas y todos los huixquiluquenses”, dijo.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez agradeció al Gobierno de Huixquilucan por las facilidades que otorgó para la apertura de su tienda número cinco en el Estado de México y la número 16 en el país, con una inversión de más de 28 millones de pesos, con lo que beneficiarán a más de dos mil familias, cuyos integrantes trabajarán para esta sucursal, incluyendo a los sectores de logística y producción, entre otros.

Resaltó que Decathlon ha revolucionado la forma en la que las personas acceden al deporte, con productos que permiten realizar más de 65 disciplinas y una estructura que se adapta a principiantes, aficionados y atletas profesionales, con la máxima calidad, seguridad e innovación a precio justo.

La nueva sucursal de Decathlon se ubica en el primer piso del centro comercial Paseo Interlomas, localizado en Vialidad de la Barranca número 6, en el fraccionamiento Valle de las Palmas.