El día de ayer, en el piso de la Cámara, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, citó las últimas líneas de un poema y una canción increíblemente poderosos del escritor israelí Ehud Manor: “No puedo guardar silencio, a la luz de cómo mi país ha cambiado su rostro / Won ' Deja de intentar recordarle en sus oídos, cantaré mis llantos / Hasta que abra los ojos ".

"No puedo guardar silencio sobre cómo mi país ha cambiado su rostro", continuó Pelosi, parafraseando las palabras de Manor. “Insto a mis colegas republicanos a que abran los ojos y finalmente abran a este presidente responsable. Está en juego la seguridad de nuestro país y el futuro de nuestra propia democracia ”.

.@SpeakerPelosi quotes an Israeli song, one that never fails to move me: Ein-li Eretz Aheret, I have No Other Country. https://t.co/BiNft97zqw

