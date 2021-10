Una empresa privada de inteligencia israelí difundió fotografías sobre los daños provocados en una supuesta planta de fabricación de misiles, tras la explosión reportada el lunes pasado.

La firma ImageSat International muestra al menos la cuarta parte de un edificio, de lo que dice que es una “base secreta de misiles” perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, totalmente destruida, en tanto que los mayores daños aparecen visibles en el techo de la infraestructura.

El lunes pasado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que dos de sus miembros murieron y otros varios resultaron heridos a raíz de un “incendio” que tuvo lugar en uno de sus “centros autónomos de investigación”, sin ofrecer más detalles.

La firma israelí identificó el sitio como perteneciente al Grupo Industrial Shahid Hemmat.

#ISI reveals: On Monday, 27 September 2021, a mysterious #explosion shook western #Tehran, #Iran. According to #ISI intelligence report, the explosion occurred at an #IRGC secret missile base of Shahid Hemmat Industrial Group. pic.twitter.com/EMERYT2S5c

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 30, 2021