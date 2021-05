El conflicto entre Palestina e Israel ha alcanzado niveles inéditos, incluso, llegando a otras latitudes en el mundo: Nueva York se ha convertido en epicentro de manifestaciones a favor de la organización terrorista Hamás y pro-Palestina.

ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES, SE RECOMIEND DISCRECIÓN DEL ESPECTADOR

Grupos de choque como Antifa y otras organizaciones políticas como Black Lives Matter, se han sumado a manifestantes palestinos en distintos puntos de la ciudad para apoyar la causa musulmana.

A través de redes sociales, circulan varias imágenes y videos en las que se aprecia cómo estos "activistas" y manifestantes, constantemente atacan a la comunidad judía.

Uno de estos ataques quedó documentado en video: se trata de un proyectil lanzado contra miembros de la comunidad judía en Nueva York, presuntamente orquestado por manifestantes pro-Palestina que se alcanzan a ver en el video.

(I don’t know the source of the video) pic.twitter.com/hl4Kihgjop

Las manifestaciones se están haciendo el día a día en Estados Unidos, y particularmente la ciudad de Nueva York ha visto varias de ellas.

An off-shoot of the pro palestinian rioters from earlier broke off onto a midtown street and are seen attacking a Jew with their signs in a group pic.twitter.com/qx0zYUSqnd

— Elad Eliahu (@elaadeliahu) May 21, 2021