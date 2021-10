Palabras exclusivas de Yair Lapid

-Inauguran embajada y Firman importantes acuerdos comerciales

-Primera visita oficial de un ministro israelí al Reino de Bahrein

-La paz es la belleza de la vida.

- "Saludo al encontrarse y bendición para toda entre Israel y Bahrein" Palabras de Yair Lapid

Por invitación de su homólogo de Bahréin, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, viajo al Reino de Bahréin el jueves 30 de septiembre de 2021, en la primera visita oficial de un ministro israelí a ese país.

Lapid estuvo acompañado por el Director General de MFA, Alon Ushpiz, y el Adjunto Dor-Gen para Asuntos de Oriente Medio y el Proceso de Paz, Oded Joseph.

FM Lapid y Bahrein FM Abdullatif bin Rashid Al Zayani Ambos cancilleres inauguraron la Embajada de Israel en Manama. Además, de que firmaron varios acuerdos bilaterales durante la visita.

En ella Lapid comoento "Vivimos en una realidad global en la que los solitarios desaparecerán. Aquellos que cooperen liderarán tanto el mundo como el Medio Oriente."

Ademas en Bahrein, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, hizo la siguiente declaración:

"Honorable Ministro de Relaciones Exteriores Abdullatif Al Zayani, invitados de honor,

As-salamu alaykum,

שלום עליכם

Tanto en hebreo como en árabe, este dicho tiene un doble significado:

Un saludo al encontrarse. Y una bendición para toda una vida de paz y cooperación.

Hoy, estos dos significados se unen en uno.

Nos reunimos en la primera visita oficial de un ministro israelí al Reino de Bahrein.

Nos reuniremos para firmar oficialmente los acuerdos de paz entre nosotros.

Convertir esta paz en una amistad activa. Económicos, de seguridad, diplomáticos y civiles.

Quiero agradecer al Rey de Bahrein, Su Alteza Real Hamid bin Isa Al Khalifa,

por su liderazgo e inspiración sin los cuales no estaríamos aquí hoy.

También quiero agradecer al Príncipe Heredero y al Primer Ministro, Sheikh Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, por su sabiduría y visión.

La reunión que terminamos hace poco fue cálida y optimista, esbozó el camino a seguir para nuestras relaciones.

En el himno nacional de Bahrein, canta que Bahrein es un símbolo de armonía, haremos todo lo posible para convertir la asociación entre Bahrein e Israel en una armonía de culturas y religiones,y principalmente, una armonía entre personas.

En su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz, nuestro difunto Primer Ministro Menachem Begin dijo:

“La paz es la belleza de la vida.

Es sol.

Es la sonrisa de un niño,

el amor de una madre,

la alegría de un padre,

la unión de una familia.

Es el avance del hombre,

la victoria de una causa justa,

el triunfo de la verdad.

La paz es todo esto y cada vez más ”.

Hoy, traemos eso "cada vez más".

La apertura oficial de embajadas que simbolizará la cooperación diplomática entre nosotros.

Más cooperación en los campos del turismo y la tecnología, cultura, energía y protección del medio ambiente.

Más acuerdos, En los campos de la salud y el agua.

Los dos somos pueblos duros. Hicimos florecer la vida en el corazón del desierto.

Hicimos esto porque sabemos cómo adaptarnos a una realidad cambiante.

Hoy, es nuestra responsabilidad construir para nuestros niños un futuro de prosperidad y progreso.

Bahrein, como Israel, tiene una historia antigua junto con capacidades notables en el nuevo mundo tecnológico.

El primer vuelo de Gulf Air, que partió hoy hacia Tel Aviv, nos lleva a todos a lugares con los que en el pasado solo podíamos soñar.

Compartimos nuestras oportunidades, nuestras amenazas también se comparten,

y no están lejos de aquí.

La batalla global de hoy no es entre derecha e izquierda, o entre el judaísmo y el islam o el cristianismo.

La batalla global de hoy es entre moderados y extremistas, una cultura de vida, contra una cultura de muerte y destrucción.

Junto con nuestros amigos del Golfo, lideramos una valiente coalición de moderados.

Una coalición que mira hacia adelante y crea un futuro próspero de estabilidad y tolerancia.

Vivimos en una realidad global.

Quien aísle, desaparecerá.

Quien coopere, liderará el mundo y liderará el Medio Oriente.

Este es un momento histórico y un recordatorio de que la historia la hacen las personas que conocen la historia, que aman y respetan la historia, pero también están dispuestos a cambiar y hacer historia.

La historia la hacen personas que prefieren el futuro al pasado, que prefieren la paz a la guerra. Que prefieren la conexión al aislamiento.

El Libro de Proverbios (Capítulo Tres, Versículo 18) dice: "Es un árbol de vida para los que se aferran a él, y todos los que lo sostienen son felices".

עץ החיים - שאזאראת אל הייאט. Shajarat Al-Hayat.

El Árbol de la Vida se ha mantenido firme aquí en Bahrein durante más de 400 años.

Sus raíces son profundas y se eleva alto.

Que la asociación entre nosotros eche raíces profundas,

y dar fruto por muchos años buenos.

Ya tenemos un modelo para esa asociación:

Durante más de cien años, la comunidad judía de Bahrein ha sido un símbolo de convivencia, tolerancia y armonía.

Prueba de que los valores de Bahrein están en hechos y no solo en palabras.

Quiero agradecer una vez más a Su Majestad el Rey Hamid bin Isa Al Khalifa y Su Alteza Real el Príncipe Heredero y Primer Ministro, por el privilegio de estar aquí hoy.

Juntos damos un paso más en nuestras relaciones.

Quiero agradecer al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Director General Alon Ushpiz, Jefe de Misión en Manama Itay Tagner, ya todos los involucrados en la construcción de las bases para la conexión entre Bahrein e Israel.

Gracias, Shukran, As-salamu alaykum.

Nota Silvia Golan

Discurso oficina M Yair Lapid

Photos :FM Lapid at the joint press conference with Bahraini FM Abdullatif bin Rashid Al Zayani .

Photo credit : GPO/Shlomi Amsalem .